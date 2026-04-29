Trong nhiều thập kỷ, ưu thế trên không luôn được xem là một trong những nền tảng sức mạnh cốt lõi của Không quân Mỹ. Với các dòng tiêm kích hiện đại, hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến và học thuyết tác chiến vượt trội, Washington từng tin rằng họ có thể kiểm soát bầu trời trong hầu hết mọi kịch bản xung đột.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường đang dần thay đổi theo hướng phức tạp hơn, khi những mối đe dọa từ mặt đất ngày càng trở nên hiệu quả, linh hoạt và khó đối phó hơn.

Tên lửa tầm nhiệt của Iran thách thức ưu thế không quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Một trong những ví dụ điển hình là các cuộc đối đầu gần đây giữa Mỹ và Iran trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

Theo nhiều nguồn tin, Mỹ đã mất hàng chục máy bay và thiết bị bay không người lái trong các cuộc giao tranh, trong đó đáng chú ý là vụ một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên không phận Iran cách đây không lâu. Dù phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí sau đó được giải cứu an toàn, sự cố này vẫn cho thấy một thực tế đáng lo ngại: ngay cả những nền tảng không quân hiện đại cũng có thể bị tấn công bằng các hệ thống phòng không tưởng chừng “lạc hậu”.

Câu hỏi đặt ra là vì sao một quốc gia như Iran, vốn chịu nhiều hạn chế về công nghệ và công nghiệp quốc phòng lại có thể xây dựng được năng lực phòng không đủ sức gây thiệt hại cho một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Câu trả lời nằm ở chính những loại vũ khí đã tồn tại từ nhiều thập kỷ trước: tên lửa phòng không, đặc biệt là các hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại, hay còn gọi là “tên lửa tầm nhiệt”.

Tên lửa tầm nhiệt - át chủ bài của Iran

Về nguyên lý hoạt động, tên lửa phòng không hiện đại thường được chia thành ba nhóm chính dựa trên phương thức dẫn đường.

Nhóm thứ nhất là tên lửa dẫn đường hồng ngoại, sử dụng đầu dò để phát hiện và bám theo nguồn nhiệt phát ra từ động cơ máy bay. Nhóm thứ hai là tên lửa dẫn đường bằng radar, sử dụng sóng điện từ để xác định và theo dõi mục tiêu. Nhóm thứ ba là tên lửa điều khiển bằng lệnh, trong đó người vận hành trực tiếp điều khiển đường bay của tên lửa trong suốt quá trình tấn công.

Trong số này, tên lửa tầm nhiệt được xem là loại vũ khí có tính “bình dân” nhất nhưng lại mang hiệu quả đáng kể.

Không giống như tên lửa radar vốn phát ra tín hiệu có thể bị phát hiện, tên lửa tầm nhiệt hoạt động hoàn toàn thụ động. Chúng không phát ra sóng điện từ, khiến phi công gần như không có cảnh báo sớm về việc bị khóa mục tiêu. Khi nhận ra nguy hiểm, khoảng thời gian để phản ứng thường đã bị rút ngắn đến mức tối thiểu.

Công nghệ phía sau những hệ thống này thực chất không quá mới. Từ thời Chiến tranh Lạnh, các cường quốc quân sự đã phát triển và hoàn thiện các loại đầu dò hồng ngoại có khả năng phát hiện sự khác biệt nhiệt độ giữa động cơ máy bay và môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, theo thời gian, công nghệ này đã được cải tiến đáng kể. Nếu như các thế hệ đầu chỉ dựa vào cảm biến đơn giản, dễ bị mồi bẫy nhiệt đánh lừa, thì các hệ thống hiện đại sử dụng công nghệ ảnh hồng ngoại, cho phép “nhìn” rõ hơn hình dạng và đặc điểm của mục tiêu. Điều này khiến việc đánh lừa tên lửa trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Không chỉ dừng lại ở khả năng bám mục tiêu chính xác, các tên lửa tầm nhiệt còn được trang bị ngòi nổ cận đích. Điều này đồng nghĩa với việc chúng không cần phải va chạm trực tiếp với máy bay để gây sát thương. Chỉ cần tiếp cận đủ gần, đầu đạn sẽ phát nổ và tạo ra vùng sát thương đủ lớn để phá hủy hoặc làm hư hại nghiêm trọng mục tiêu. Trong nhiều trường hợp, ngay cả một cú đánh “suýt trúng” cũng có thể khiến máy bay mất khả năng chiến đấu.

Tên lửa tầm nhiệt có tính cơ động cao, nhiều hệ thống có thể được triển khai dưới dạng vác vai. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Chính những đặc điểm này đã biến tên lửa tầm nhiệt trở thành một mối đe dọa thực sự đối với các máy bay hoạt động ở độ cao thấp. Các nhiệm vụ tấn công mặt đất, yểm trợ hỏa lực hay trinh sát bằng trực thăng và UAV đều buộc phải bay thấp và chậm hơn, qua đó dễ trở thành mục tiêu lý tưởng. Thực tế chiến trường cho thấy, ngay cả các tiêm kích hiện đại cũng không hoàn toàn miễn nhiễm, đặc biệt khi phải hoạt động ngoài vùng bảo vệ của các hệ thống cảnh báo và tác chiến điện tử.

Một yếu tố quan trọng khác giúp tên lửa tầm nhiệt trở nên nguy hiểm là chi phí sản xuất thấp và tính cơ động cao. Nhiều hệ thống có thể được triển khai dưới dạng vác vai, cho phép một hoặc hai binh sĩ vận hành mà không cần đến cơ sở hạ tầng phức tạp. So với giá trị hàng chục hoặc hàng trăm triệu USD của một chiếc máy bay chiến đấu, chi phí của một quả tên lửa tầm nhiệt chỉ là con số rất nhỏ.

Sự chênh lệch này tạo ra một bài toán bất cân xứng rõ rệt, khi bên phòng thủ có thể gây thiệt hại lớn với nguồn lực hạn chế.

Công nghệ cũ, hiệu quả mới

Đối với Iran, việc sở hữu và phát triển các hệ thống như vậy không phải là điều quá khó khăn. Quốc gia này đã tích lũy được một kho vũ khí đáng kể có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga, đồng thời có khả năng sao chép và cải tiến để phục vụ nhu cầu trong nước.

Do cấu trúc của tên lửa tầm nhiệt tương đối đơn giản, bao gồm đầu dò, động cơ và đầu đạn, quá trình sản xuất không đòi hỏi những công nghệ tiên tiến nhất như vi mạch hiện đại hay vật liệu đặc biệt. Điều này giúp Iran có thể tự chủ phần nào trong việc duy trì và mở rộng kho vũ khí của mình.

Trên thực địa, các lực lượng sử dụng tên lửa tầm nhiệt có thể tận dụng chiến thuật phục kích để tối đa hóa hiệu quả. Việc ẩn nấp trong địa hình phức tạp, chờ đợi mục tiêu bay qua và phóng tên lửa bất ngờ khiến khả năng phòng tránh của phi công bị hạn chế đáng kể. Không dừng lại ở đó, nhờ chi phí thấp và nguồn cung dồi dào, các lực lượng này còn có thể triển khai chiến thuật “bão hòa”, phóng nhiều tên lửa cùng lúc nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương.

Thách thức mới đối với học thuyết không chiến Mỹ

Những diễn biến này đang buộc các lực lượng không quân, đặc biệt là Mỹ, phải điều chỉnh cách tiếp cận trong tác chiến. Việc bay ở độ cao thấp vốn giúp tăng độ chính xác khi tấn công, giờ đây lại đi kèm với rủi ro lớn hơn. Các giải pháp như nâng cao độ cao hoạt động, tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa hoặc cải tiến hệ thống cảnh báo và đối phó đang được xem xét.

Tuy nhiên, không có giải pháp nào là tuyệt đối, khi đối phương cũng liên tục cải tiến công nghệ và chiến thuật.

Trong bối cảnh đó, tên lửa tầm nhiệt - một loại vũ khí tưởng chừng đơn giản và “lỗi thời” lại đang chứng minh giá trị thực tiễn đáng kể. Chúng cho thấy rằng trong chiến tranh hiện đại, không phải lúc nào công nghệ cao hơn cũng đồng nghĩa với chiến thắng tuyệt đối. Đôi khi, chính những hệ thống giá rẻ, dễ triển khai nhưng được sử dụng đúng cách mới là yếu tố làm thay đổi cục diện trên chiến trường.

Sự trỗi dậy của các mối đe dọa từ mặt đất, mà tiêu biểu là tên lửa tầm nhiệt, đang đặt ra thách thức mới đối với ưu thế trên không của Mỹ và các đồng minh. Trong một thế giới mà công nghệ quân sự ngày càng được phổ biến rộng rãi, khoảng cách giữa các cường quốc và những đối thủ yếu hơn đang dần thu hẹp theo những cách khó lường.