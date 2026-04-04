Tàu chở dầu phát tín hiệu thuộc sở hữu Oman mở lối vượt eo biển Hormuz

Theo Bloomberg, hai siêu tàu chở dầu và một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đã di chuyển về phía đông, tiến vào eo biển Hormuz. Cơ sở dữ liệu hàng hải Equasist cho thấy cả ba tàu đều do Công ty quản lý tàu biển Oman quản lý.

Ba con tàu đang di chuyển này đặc biệt thú vị vì chúng là loại tàu chở dầu lớn nhất và sẽ là tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đầu tiên rời khỏi vùng vịnh kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tàu chở hàng ở Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong quá trình di chuyển, cả ba tàu đều phát tín hiệu cho thấy chúng thuộc Oman. Tất cả đều ngừng phát tín hiệu vị trí tự động vào chiều 2/4 khi đang tiến gần hoặc vừa đi qua mũi bán đảo Musandam của Oman - khu vực nhô lên phía bắc vào eo biển.

Hiện tại, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đã rời eo biển Hormuz và men theo bờ biển Oman, trở thành tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên đi qua tuyến đường thủy này kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, tàu chở khí hóa lỏng đang ở vùng biển gần Muscat, sau khi thay đổi điểm đến là cảng xuất khẩu khí hóa lỏng Qalhat ở Oman. Dữ liệu cho thấy con tàu này đang phát tín hiệu cho biết nó là tàu của Oman, di chuyển vòng quanh Vịnh Ba Tư trong tháng qua.

Mặc dù eo biển Hormuz bị phong tỏa phần lớn kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu, nhưng Iran đang tiến hành đàm phán về việc cho phép một số tàu thuyền thuộc những quốc gia thân thiện đi qua.

Hôm 2/4, hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đưa tin Tehran đang soạn thảo quy tình mới với Oman để giám sát giao thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lập trường của Muscat về những thông tin này vẫn chưa rõ ràng.

Việc tuyến đường thủy chiến lược này bị kiểm soát làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá cả tăng vọt và gây áp lực quốc tế ngày càng lớn lên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Iran cũng đang cố gắng thiết lập hệ thống thu phí với mức phí lên 2 triệu USD cho mỗi chuyến tàu đi qua tuyến đường thủy này.