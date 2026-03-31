Tập đoàn King Farm hợp tác chuyên gia nông nghiệp, đẩy mạnh sản phẩm chủ lực

Ngày 30/3, tại Thái Nguyên, trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế King Farm (Tập đoàn King Farm) và PGS.TS Phạm Ngọc Thạch – chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi - Goldking USA tiếp tục được nhấn mạnh là sản phẩm trọng tâm, thể hiện định hướng đầu tư vào các giải pháp tăng trưởng vật nuôi thế hệ mới.

Hình ảnh lễ ký kết.

Tại sự kiện, ông Dương Văn Quân, đại diện Tập đoàn King Farm cho biết, doanh nghiệp không định vị Goldking USA như một sản phẩm vỗ béo đơn thuần, mà là giải pháp kinh tế dành cho người chăn nuôi trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi hiệu quả cao và tối ưu chi phí.

Theo ông, việc tập trung nguồn lực cho dòng sản phẩm này nhằm mục tiêu hỗ trợ người chăn nuôi rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao tốc độ tăng trọng và gia tăng giá trị trên mỗi đầu vật nuôi trước khi xuất bán.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập đoàn King Farm định hướng tiếp tục đưa Goldking USA trở thành giải pháp tăng trưởng chủ lực, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái sản phẩm của doanh nghiệp.

Sản phẩm được nghiên cứu theo hướng dinh dưỡng chuyên sâu, tập trung tối ưu khả năng hấp thu, cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn và nâng cao chất lượng thịt. Việc bám sát nhu cầu thực tiễn của các mô hình chăn nuôi giúp Goldking hỗ trợ rút ngắn chu kỳ nuôi dưỡng, gia tăng tỷ lệ thịt nạc và nâng cao giá trị thương phẩm khi đưa ra thị trường.

Hình ảnh sản phẩm chủ lực Goldking USA.

Việc hợp tác trở lại với PGS.TS Phạm Ngọc Thạch kỳ vọng sẽ hoàn thiện về kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật sản phẩm. Sự kết hợp giữa nền tảng nghiên cứu chuyên sâu và dữ liệu thực tiễn từ sản xuất giúp sản phẩm đảm bảo tính ổn định, an toàn sinh học và hiệu quả khi ứng dụng trên diện rộng.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang chuyển dịch theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, việc đầu tư vào các giải pháp dinh dưỡng chuyên sâu được Tập đoàn King Farm xác định là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc phát triển dòng sản phẩm chủ lực sẽ không chỉ giúp người chăn nuôi tối ưu chi phí đầu vào mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế trong từng chu kỳ sản xuất.

Sản phẩm tăng trưởng vật nuôi Goldking USA được xác định là một trong những trụ cột trong hệ sinh thái giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện của Tập đoàn King Farm.

Trên thực tế, sản phẩm đã có mặt trên thị trường chăn nuôi hơn 5 năm và từng bước khẳng định hiệu quả thông qua các mô hình ứng dụng thực tiễn. Với khả năng hỗ trợ cải thiện hấp thu, thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu hiệu quả chăn nuôi, Goldking USA đã nhận được sự tin tưởng của hàng trăm nghìn hộ chăn nuôi trên khắp cả nước.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cấp, chuẩn hóa theo hướng khoa học và mở rộng quy mô ứng dụng trong giai đoạn tới.