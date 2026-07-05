Siêu bão Bavi tác động thế nào tới Biển Đông?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng Tây Bắc, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông trong cuối tuần tới.

Cụ thể, chiều nay 5/7, bão số 1 Maysak suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong chiều và đêm nay, bão Maysak tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trong khi bão số 1 Maysak đã yếu và tan đi, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, một siêu bão mang tên Bavi đang hoạt động. Đây là siêu bão thứ 3 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026 (hai siêu bão trước đó là Sinlaku và Mekkala).

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Lúc 16h ngày 5/7, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 13.6N-147.6E, cường độ mạnh cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17. Hiện siêu bão Bavi cách miền Trung Philippines khoảng 2.500km về phía Đông.

"Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

Từ 6-9/7, bão Bavi vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc. Khoảng từ 10/7, siêu bão Bavi có thể đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đánh giá khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%", cơ quan khí tượng nhận định.

Dự báo tác động gây gió tây nam mạnh trên Biển Đông của siêu bão Bavi trong ngày 10/7. (Nguồn: NCHMF)

Tuy nhiên, với cường độ rất mạnh, siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông từ 9-11/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió tây nam trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ 9/7 cũng có xu hướng mạnh lên, cường độ gió tây nam trong các ngày 9-11/7 ở khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.