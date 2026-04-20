Sai phạm tại 23 dự án bất động sản Hà Nội, Thanh tra Chính phủ kiến nghị gì?

Ngày 20/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhiều sai phạm tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở

Theo kết luận, qua thanh tra 23 dự án khu đô thị, nhà ở tại Hà Nội theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ phát hiện còn một số hạn chế, vi phạm, thiếu sót.

Trong đó có thiếu sót, vi phạm về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện. Thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở; vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch, xác định diện tích sàn công cộng chưa đảm bảo diện tích tối thiểu.

Bên cạnh đó, thanh tra phát hiện việc giao đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới điều chỉnh, cập nhật bổ sung.

Thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định chủ trương đầu tư không đúng thẩm quyền.

Đến thời điểm thanh tra, có 2/23 dự án chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất; 5/23 dự án chậm tiến độ theo quy định so với tiến độ được phê duyệt...

Với nhiều sai phạm, Thanh tra Chính phủ đã nêu những kiến nghị xử lý.

Cụ thể, đối với Khu đất đấu giá tại vị trí đất TQ5 (gồm TQ5 (1) và TQ5 (2)) thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (cũ), Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, xác định tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi giao đất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định, bảo đảm tính đúng, tính đủ thu về ngân sách Nhà nước, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Khẩn trương triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập (tập trung) tại xã Gia Lâm để bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội cho người dân tại địa phương.

Khu đô thị Usilk City. (Ảnh: Châu Anh)

Đối với dự án Khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh, dự án Khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng số 83 phố Hào Nam và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT14 đến TT19, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Đối với dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện thỏa thuận, nhận chuyển nhượng với các hộ dân có đất trong phạm vi dự án (giai đoạn 2) để triển khai dự án, trường hợp chậm tiến độ, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối với dự án tòa nhà hỗn hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội: xác định bổ sung tiền thuê đất đối với phần diện tích 1.517 m² tầng hầm nằm ngoài phần diện tích đất xây dựng và diện tích khoảng 1.080 m² sàn xây dựng, phần nằm ngoài chỉ giới xây dựng công trình nhà ở tại các tầng 2, 3, 4, 5 làm đường dốc xe lên và bể bơi.

Đối với dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cơ cấu căn hộ theo quy định; xem xét, đối trừ khoản tiền thuê đất hơn 19,8 tỷ đồng chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách Nhà nước trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung; yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại diện tích đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ phê duyệt và theo thực tế để bàn giao theo quy định.

Đối với dự án Làng Việt kiều châu Âu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều chỉnh diện tích tại Hợp đồng thuê đất số 04-HĐ/TĐ ngày 16/3/2007, thu hồi diện tích 16.939,9 m² đất công viên cây xanh (đã ký hợp đồng thuê đất không đúng quy định). Khẩn trương rà soát phần diện tích đất ở tăng thêm 142,9 m² tại dự án để tính tiền sử dụng đất theo quy định.

Đối với dự án Khu nhà ở Phú Mỹ, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện, nghiệm thu hạng mục phòng cháy và chữa cháy theo quy định; thực hiện thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

Đối với Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng, rà soát, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án tại quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chủ đầu tư để phù hợp với quyết định giao đất và quy định pháp luật; xác định lại tiền sử dụng đất theo đúng quy định, trong đó xem xét giảm trừ một số khoản chi phí không đúng quy định với số tiền 11,57 tỷ đồng.

Chuyển hồ sơ dự án Usilk City sang cơ quan điều tra Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, dự án trên được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định.

Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà ở, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỷ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Điều này dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai. Thanh tra Chính phủ cho rằng cần phải chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý tiếp vụ việc.