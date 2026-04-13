Sách bài tập tin học lớp 3 in 'website đen': Thu hồi, dừng phát hành

Liên quan việc Website đen' trong sách bài tập tin học lớp 3, Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - đơn vị liên kết phát hành sách) khẳng định, để kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, công ty phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Huế khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý.

Nhà trường, phụ huynh mua sách được đền bù thế nào?

Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát cho biết, Nhà xuất bản Đại học Huế ban hành quyết định thu hồi xuất bản phẩm “Vở bài tập Tin học 3”. Đồng thời, phối hợp dừng ngay việc phát hành kể từ ngày 9/4.

Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam tổ chức rà soát, thống kê, phối hợp với các đơn vị phát hành triển khai thu hồi toàn bộ số sách phát hành trên thị trường, bảo đảm việc thu hồi được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng quy định và có kiểm soát. Đối với các cơ sở giáo dục và người sử dụng.

Hai đơn vị trên sẽ cùng phối hợp để có biện pháp thu hồi, đổi trả hoặc hoàn tiền cho những khách hàng mua ấn phẩm liên quan với những phương án hỗ trợ phù hợp và thỏa đáng. Thông tin chi tiết về quy trình thu hồi, chính sách đổi trả, cập nhật sẽ được công bố trong vài ngày tới thông qua các kênh truyền thông chính thức và các cơ quan báo đài trên toàn quốc, nội dung sẽ bao gồm các hoạt động hỗ trợ đền bù:

Hình thức 1: Nhà trường hỗ trợ kiểm kê số lượng sách phát hành đến học sinh, công ty tổ chức việc đổi sách cụ thể tại trường.

Hình thức 2: Phụ huynh và học sinh có thể liên hệ trực tiếp với công ty theo thông tin được cung cấp để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời

Đổi sách mới: Công ty Cam kết đổi mới 1-1 "Vở bài tập Tin học 3" cho người sử dụng (sách thay thế được rà soát, chỉnh sửa và loại bỏ toàn bộ liên kết độc hại, bảo đảm an toàn không gian mạng mà không ảnh hưởng đến nội dung bài học).

Các đơn vị liên quan đang thực hiện triển khai thu hồi sách "Vở bài tập Tin học 3" có in đường link website đen và có phương án đền bù phù hợp cho nhà trường, phụ huynh học sinh và khách hàng.

Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam cam kết triển khai quy trình thu hồi và đổi sách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ nhanh chóng, hạn chế tối đa ảnh hưởng phát sinh. Đồng thời, công ty sẽ chủ động phối hợp, hỗ trợ các đối tác trong toàn bộ quá trình xử lý, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đối tác được bảo vệ một cách tối đa.

Rà soát toàn diện liên kết học liệu điện tử

Theo Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát, cuốn "Vở bài tập Tin học lớp 3" được biên soạn và sử dụng từ năm 2022. Vào thời điểm đó, nội dung website được đảm bảo là những nội dung lành mạnh liên quan đến học tập. Vào thời điểm gần đây, website này bị thay đổi nội dung bởi bên thứ ba với mục đích phá hoại và truyền bá nội dung không lành mạnh.

Hiện nay, các đơn vị liên quan cũng đang thống kê số lượng sách đã phát hành và các địa phương đã phân phối và sẽ có báo cáo chính thức bằng văn bản.

Song song với việc thu hồi sách, Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam có thông báo đề nghị ngừng ngay việc truy cập đường dẫn học liệu điện tử được in trong sách, tạm thời dừng sử dụng các nội dung liên quan trong quá trình giảng dạy và học tập. Đồng thời, khuyến nghị các cơ sở giáo dục chủ động thông tin tới giáo viên, học sinh và phụ huynh nhằm bảo đảm an toàn thông tin, tránh phát sinh các ảnh hưởng tiêu cực.

Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát cũng khẳng định: "Toàn bộ các ấn bản điện tử có nội dung liên quan đều được kiểm soát và thu hồi nhằm đảm bảo tính an toàn thông tin cho người dùng..."

Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an và các đơn vị liên quan tại địa phương, để xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi nội dung tại đường dẫn học liệu điện tử, qua đó xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh và phòng ngừa các hành vi tương tự.

Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam báo cáo đầy đủ, kịp thời về sự việc tới cơ quan chủ quản là Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành, đồng thời nghiêm túc tiếp thu và thực hiện các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Về giải pháp lâu dài, Nhà xuất bản Đại học Huế đang phối hợp với tác giả và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam tổ chức rà soát toàn diện nội dung xuất bản phẩm, đặc biệt đối với các yếu tố liên kết học liệu điện tử, trên cơ sở đó xây dựng phương án chỉnh sửa, thay thế hoặc loại bỏ các đường dẫn không còn phù hợp.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra, rà soát các xuất bản phẩm khác có yếu tố học liệu điện tử nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn, hoàn thiện quy trình kiểm soát nội dung và tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất bản, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

"Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam cũng xem đây là 1 bài học sâu sắc và kiên quyết rút kinh nghiệm để có hướng xử lý thỏa đáng cho khách hàng, trường học, thầy cô và phụ huynh, học sinh. Đồng thời, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra trong tương lai...", Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát khẳng định.