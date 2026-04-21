Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày để xem xét, thông qua các luật thuế

Chiều 21/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Tại phiên làm việc, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp.

Trình bày tờ trình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ đề nghị của Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông qua chương trình.

Theo đó, Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

Việc bổ sung này kéo theo điều chỉnh thời gian xem xét một số nội dung, đồng thời bố trí Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày. Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 24/4/2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng bổ sung tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu, trong đó có báo cáo của Chính phủ về việc chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Tổ chức Chính phủ.

Bỏ phiếu bằng hình thức điện tử, với 462/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 92,4%), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.