QLTT Lạng Sơn thông tin vụ tạm giữ 80kg xác ve sầu khô không giấy tờ

Ngày 11/5, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) thông tin về vụ nhà xe tranh cãi với lực lượng chức năng khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến 80kg xác ve sầu khô.

Theo ông Hà, khoảng 9h30 ngày 10/5, đơn vị nhận tin báo từ lực lượng CSGT về việc xe khách Phong Hiền tuyến Sơn La - Lạng Sơn vận chuyển lượng lớn xác ve sầu khô.

Khi kiểm tra tại Km21 Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 bao xác ve sầu khô với tổng khối lượng khoảng 80kg.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa. (Ảnh: KL)

Tại thời điểm làm việc, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Người này khai được thuê chở hàng từ Sơn La về Lạng Sơn với giá 200.000 đồng/bao. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu liên hệ chủ hàng đến làm việc thì không có ai xuất hiện.

Do chưa có giấy tờ hợp lệ, toàn bộ số hàng sau đó bị đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 để tạm giữ, niêm phong, chờ xác minh theo quy định.

Ông Chu Ngọc Hà cho biết, xác ve sầu (còn gọi là “thuyền thoái” trong Đông y) không thuộc danh mục hàng cấm. Tuy nhiên, nếu lưu thông trên thị trường với số lượng lớn nhằm mục đích kinh doanh, xuất khẩu hoặc cung ứng cho các cơ sở Đông y thì bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cũng theo ông Hà, hàng hóa thu mua từ người dân hoặc người đi rừng, chủ hàng cần có bảng kê, hợp đồng thu mua hoặc cam kết về địa điểm khai thác. Đối với giao dịch thương mại, hàng hóa phải kèm hóa đơn bán hàng theo quy định.

80kg xác ve sầu bị tạm giữ tại Đội QLTT số 1 để chờ xác minh theo quy định. (Ảnh: KL).

“Trường hợp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng có quyền tạm giữ hàng hóa để xác minh”, ông Hà nói.

Lực lượng chức năng đang chờ chủ hàng bổ sung hồ sơ liên quan số hàng hóa để xem xét xử lý theo quy định.

Theo ông Hà, trong năm 2025, đơn vị cũng từng xử lý một vụ việc tương tự liên quan mặt hàng này.