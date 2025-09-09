Đóng

Phó Chủ tịch Vingroup: Không thể im lặng trước hành vi bịa đặt, xuyên tạc

(VTC News) -

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Vingroup khẳng định, không thể im lặng trước những hành vi bịa đặt, xuyên tạc và dẫn dắt dư luận sai sự thật.

Thanh Trà
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới