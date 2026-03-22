Phát hiện mắc ung thư dù trước đó vẫn 'ăn ngon, ngủ kỹ, không đau đớn'

Ở tuổi 60, người phụ nữ sống tại Hà Nội duy trì lối sống điều độ, không có tiền sử gia đình mắc ung thư. Việc đi khám tại bệnh viện đơn thuần để kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

Trong suốt quá trình thăm khám, bà không có biểu hiện bất thường. Người bệnh vẫn ăn ngon, ngủ kỹ, không đau, không sờ thấy khối u, da vùng vú không thay đổi. Nếu chỉ dựa vào cảm nhận thông thường, kết quả khám sức khỏe có thể khiến bà hoàn toàn yên tâm.

Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu phát hiện dấu hiệu bất thường nằm sâu trong mô tuyến vú. Kết quả siêu âm và chụp X quang cho thấy hình ảnh khối u được phân loại BIRADS 4. Sau đó, xét nghiệm tế bào học xác nhận người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến vú giai đoạn sớm.

Các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu đã phát hiện dấu hiệu bất thường nằm sâu trong mô tuyến vú.

Theo PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều phụ nữ chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt như đau, sờ thấy khối u hoặc thay đổi hình dạng vú. Trong khi đó, ung thư vú giai đoạn đầu thường không gây đau và rất khó phát hiện bằng tay.

Việc phát hiện khối u khi chưa thể sờ thấy mang lại cơ hội điều trị khỏi trên 90%. Người bệnh cũng có khả năng bảo tồn tuyến vú, giảm thiểu can thiệp xâm lấn và hạn chế ảnh hưởng thẩm mỹ.

Trường hợp người phụ nữ 60 tuổi là minh chứng cho lợi ích của việc khám sàng lọc định kỳ. Nhờ phát hiện sớm khi khối u còn rất nhỏ, người bệnh có nhiều lợi thế trong điều trị và tiên lượng tốt hơn.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên, nên tầm soát ung thư vú định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng. Chủ động kiểm tra sức khỏe giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi cơ hội điều trị thành công cao nhất.