Ông Trump ví Hải quân Mỹ 'như cướp biển' khi phong tỏa các cảng Iran

Ông Trump đưa ra bình luận này khi mô tả việc lực lượng Mỹ thu giữ một con tàu vài ngày trước đó. “Chúng tôi đã chiếm con tàu, chúng tôi đã lấy hàng hóa, chúng tôi đã lấy dầu. Đây là một hoạt động có lợi nhuận...Chúng tôi giống như cướp biển. Có thể nói là như vậy, nhưng chúng tôi không đùa", ông Trump phát biểu.

Một số tàu của Tehran bị Mỹ thu giữ sau khi rời các cảng Iran, cùng với các tàu container và tàu chở dầu của Iran đang bị trừng phạt tại các vùng biển châu Á.

Iran trong khi đó chặn nhiều tàu đi qua eo biển Hormuz.

Hình ảnh tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Aegis lớp Arleigh Burke USS Spruance của Hải quân Mỹ thực hiện việc đánh chặn tại vị trí được xác định là phía bắc Biển Ả Rập. (Ảnh: Reuters)

Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ. Các cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran và các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời khỏi nhà.

Cuộc xung đột đẩy giá dầu tăng cao và dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz - điểm nghẽn vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Ông Trump đã đưa ra các mốc thời gian và mục tiêu thay đổi liên tục trong suốt quá trình diễn ra cuộc xung đột.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ cho biết ông có thể xem xét rút một số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Italia và Tây Ban Nha, sau khi đưa ra lời đe dọa tương tự đối với Đức.

Ông Trump chỉ trích NATO là "hổ giấy" sau khi các quốc gia thành viên khác từ chối ủng hộ chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel ở Trung Đông. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ rút khoảng 5.000 trong số khoảng 36.000 quân nhân tại ngũ khỏi Đức.

Tây Ban Nha phủ nhận việc sử dụng căn cứ hải quân gần Cadiz để tấn công Iran và đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tấn công. Tương tự, Italia cũng từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân ở Sicily.