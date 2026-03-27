Ô tô tải va chạm xe máy trên quốc lộ ở Huế, cụ ông 80 tuổi tử vong

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế) xác nhận, tại tuyến quốc lộ 1A đoạn do đội phụ trách vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người đàn ông tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 822 + 700 quốc lộ 1 đoạn qua đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế).

Hiện trường vụ tai nạn làm ông L.V.H (trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hoá, TP Huế) chết tại chỗ.

Khoảng 15h55 anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, thường trú tại khối Xuân Tiến, phường Trường Vinh, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển số 37H-173.27 đi trên quốc lộ 1 chiều từ Nam ra Bắc. Khi đến đoạn đường kể trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75F1-532.83 do ông L.V.H. (SN 1946, trú đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau va chạm xe máy bị cuốn vào gầm phía đầu xe tải, hư hỏng nặng, người điều khiển xe máy là ông L.V.H. chết tại chỗ.

Cách đây ít ngày, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết.

Cụ thể, lúc 4h52 ngày 22/3, tại Km 1+600 quốc lộ 1 đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia (thuộc thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô), anh N.V.T. (SN 2005, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) lái xe máy mang biển kiểm soát 75AC-03x.xx, theo hướng Huế - Đà Nẵng. Trên xe lúc này chở theo chị T.T.N.H. (SN 2012, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế).

Khi đến khu vực trên, phương tiện do anh T. lái tự gây tai nạn, tông vào lan can dành cho người đi bộ ở phía phải, ngay cửa hầm Phú Gia. Cả anh T. và chị H. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.