(VTC News) -

Uống nước lá vối có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời bác sĩ chuyên khoa I Hồ Viết Long - Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, các hợp chất polyphenol trong lá vối giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và kích thích đào thải axit uric qua đường nước tiểu.

Người bệnh nên duy trì thói quen hãm nước lá vối uống sau bữa ăn 30 phút để ổn định đường huyết và giảm sưng đau khớp. Lưu ý tuyệt đối không uống nước lá vối khi bụng rỗng để tránh kích thích dạ dày hoặc gây hạ đường huyết đột ngột.

Cuối cùng lá vối còn đóng vai trò như một loại kháng sinh thực vật. Nước sắc lá vối có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như phế cầu bạch hầu hay liên cầu khuẩn. Việc uống nước lá vối đều đặn còn giúp cơ thể chống lại các gốc tự do bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Nước vối tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được

Những người không nên uống nước vối

Nước vối tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, những người dưới đây nên hạn chế uống nước vối:

Nếu đang sử dụng thuốc tây y để điều trị bệnh, nước vối đặc có thể làm giảm tác dụng điều trị của thuốc. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước lá vối.

Nước lá vối cũng không phù hợp với trẻ em quá nhỏ. Do đó, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến vấn đề này.

Nên dùng lá vối khô để hãm lấy nước uống vì trong lá vối tươi thường có chứa nhiều chất kháng khuẩn, kháng viêm và nếu không biết cách sử dụng rất dễ làm ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột.

Bạn cũng không nên uống nước lá vối đặc để tránh tình trạng khó tiêu, đau bụng,... Hơn nữa, việc uống nước lá vối đặc sau khi ăn còn có thể làm cản trở đến quá trình hấp thụ dưỡng chất của cơ thể.