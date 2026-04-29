Giá trị dinh dưỡng của gừng và đỗ đen

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS. Vũ Thị Huế - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như vitamin C, phốt pho, folate cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh. Gừng được biết đến với khả năng chống viêm, giảm nhẹ các vấn đề về dạ dày, hỗ trợ điều trị cảm lạnh thông thường và giảm đau cơ. Hợp chất gingerol trong gừng còn giúp chống lại chứng viêm và bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Trong y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, vào 3 kinh Phế, Tỳ, Vị, có tác dụng phát biểu, tán hàn, ôn trung, cầm nôn, tiêu đàm, giải độc. Công dụng chữa cảm mạo phong hàn, nôn và buồn nôn do tỳ vị hư hàn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chữa ho do ngoại cảm phong hàn hoặc ho lâu ngày do viêm phế quản cấp, mạn tính...

Đỗ đen rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Quá trình rang giúp giảm bớt oligosaccharides - chất gây đầy bụng, đồng thời làm giảm tính hàn của đỗ. Nước đỗ đen được đánh giá cao trong Đông y lẫn dinh dưỡng học hiện đại. Nó giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hỗ trợ chuyển hóa lipid và đường huyết, đồng thời tăng lợi khuẩn đường ruột, giúp nhuận tràng.

Nước đậu đen rang gừng rất tốt cho sức khỏe

Nước đậu đen rang gừng có tác dụng gì?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, sự kết hợp giữa đậu đen và gừng tạo nên loại nước uống vừa ấm nồng, vừa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Trong Đông y, đậu đen vị ngọt, tính mát, giúp bổ thận, bổ huyết, hỗ trợ các bệnh về khớp, da, thận yếu. Gừng, còn gọi là sinh khương, tính ấm, vị cay, tác dụng tán hàn, long đờm, kích thích tiêu hóa. Khi đun cùng nhau, hai nguyên liệu này bổ trợ hoàn hảo: một bên thanh lọc, một bên làm ấm cơ thể.

Uống loại nước này thường xuyên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng, tăng trao đổi chất. Đậu đen giàu chất xơ giúp no lâu, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Gừng chứa hoạt chất zingerone và shogaol có khả năng thúc đẩy đốt mỡ.

Một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng người thường xuyên dùng thực phẩm chứa gừng giảm cân tốt hơn và kiểm soát đường huyết ổn định hơn.

Không chỉ vậy, nước đậu đen gừng còn tốt cho xương khớp nhờ chứa sắt, canxi, mangan, đồng, kẽm, các khoáng chất giúp duy trì mật độ xương, giảm đau mỏi, đặc biệt hữu ích với người ít vận động hay có bệnh lý nền như tiểu đường.

Với hệ miễn dịch, gừng giúp làm ấm cơ thể, tiết mồ hôi, đẩy lùi cảm mạo phong hàn. Tuy nhiên, người đang bị cảm do phong nhiệt không nên uống vì có thể khiến tình trạng nặng thêm.

Ở góc nhìn Đông y, thận được xem là gốc của tinh và huyết. Khi thận khỏe, khí huyết lưu thông, cơ thể sẽ bớt mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối. Nước đậu đen gừng được xem như “liều thuốc bổ thận” tự nhiên, giúp phục hồi thể lực và cải thiện chức năng tiêu hóa, giải độc ruột, hạ ứ huyết. Đặc biệt, người tiểu đường có thể nhận tới 15g chất xơ, tương đương 60% nhu cầu mỗi ngày chỉ trong một cốc nước.

Không dừng lại ở đó, shogaol (một hợp chất hóa học) trong gừng còn giúp làm dịu cảm giác buồn nôn, hỗ trợ người bị say tàu xe, say nắng.

Chuyên gia khuyến cáo, không nên thay nước lọc hoàn toàn bằng nước đậu đen gừng. Gừng tính nóng, dùng nhiều dễ gây khô miệng, khát nước, nhiệt trong người. Liều lượng phù hợp là 1-2 cốc mỗi ngày, không thêm đường hay mật ong để duy trì tác dụng giảm cân và kiểm soát đường huyết.