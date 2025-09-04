(VTC News) -

Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Phạm Thị Thành - nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, qua đời vào ngày 4/9. Bà hưởng thọ 85 tuổi.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, là con gái út của cụ Phạm Khắc Hòe, quê Đức Thọ (Hà Tĩnh) - một trí thức nổi tiếng, từng soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại năm 1945 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy. Mẹ bà là người xứ Huế, em ruột nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị, cháu của Miên Thẩm và chắt nội vua Minh Mạng.

Từ nhỏ, Phạm Thị Thành đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, vừa thừa hưởng tình yêu văn chương từ cha, vừa mang giọng hát ngọt ngào của mẹ.

NSND Phạm Thị Thành qua đời ở tuổi 85.

Năm 14 tuổi, dưới sự khuyến khích của các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Nguyễn Xuân Khoát, Đặng Đình Hưng, bà gia nhập Đoàn Văn công Trung ương, chính thức bước vào con đường nghệ thuật.

Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Liên Xô (cũ) học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm, trở về nước, bà cùng đạo diễn Hà Nhân xây dựng đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ.

Năm 1987, Nhà hát Tuổi Trẻ ra đời. Đạo diễn Hà Nhân giữ cương vị Giám đốc, còn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc (1991 - 1996).

Trong sự nghiệp đạo diễn, bà đã dàn dựng hơn 200 vở diễn, trong đó gần 20 vở đoạt Huy chương Vàng, nhiều vở giành Huy chương Bạc. Bà đặc biệt góp phần đưa các kịch bản của Lưu Quang Vũ đến gần công chúng, làm nên “thời hoàng kim” của sân khấu kịch những năm 1980–1990.

Không chỉ cống hiến trong nước, NSND Phạm Thị Thành còn tích cực hoạt động quốc tế. Bà là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Sân khấu quốc tế dành cho thiếu nhi và thanh niên (ASSITEJ), Chủ tịch ASSITEJ Việt Nam, tham gia nhiều dự án hợp tác để đưa nghệ thuật truyền thống đến trường học.

Bên cạnh đó, bà từng là Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, đại biểu HĐND TP Hà Nội, đồng thời giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Khi đã nghỉ hưu, bà vẫn đạo diễn nhiều chương trình lớn như lễ kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội, 330 năm Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế…

Với những cống hiến bền bỉ, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (1988), Nghệ sĩ Nhân dân (1997) và nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật (2012).