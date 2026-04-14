Novaland lý giải việc doanh thu tăng hơn 3 lần nhưng lợi nhuận đi ngang

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) vừa có buổi chia sẻ thông tin về tình hình kinh doanh của tập đoàn.
Theo đó, Novaland dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2026 với doanh thu 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng. So với năm 2025 (khoảng 7.000 tỷ đồng), doanh thu dự kiến tăng hơn 3 lần, trong khi lợi nhuận giữ ở mức tương đương.
Lý giải về mục tiêu doanh thu tăng khủng nhưng lợi nhuận "đi ngang", đại diện Novaland cho biết, lợi nhuận năm 2025 chủ yếu đến từ việc hoàn nhập dự phòng (hoàn trả khoản tiền đã trích trước đó từ lợi nhuận) của dự án Lakeview City ở TP.HCM, chứ không phải đến từ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, mục tiêu lợi nhuận của năm 2026 là lợi nhuận của hoạt động kinh doanh.
"Đáng lẽ chúng tôi đưa ra kịch bản doanh thu, lợi nhuận năm 2026 cao hơn số này. Tuy nhiên, khi tình hình địa chính trị trên thế giới có nhiều bất ổn, chiến sự Mỹ - Iran nổ ra đã khiến các tính toán trước đó không còn phù hợp và buộc chúng tôi phải thay đổi. Doanh nghiệp đã đưa ra kế hoạch thận trọng hơn, phù hợp hơn", đại diện Novaland nói.
Theo đại diện này, mặt bằng lãi suất ở mức cao cũng ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Lãi suất tăng tác động trực tiếp đến sức mua trên thị trường, khi phần lớn người mua bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn phải hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, làm gia tăng chi phí.
Những yếu tố này khiến doanh nghiệp không thể đặt mục tiêu lợi nhuận quá cao, mà phải xây dựng kế hoạch ở mức “vừa sức” để đảm bảo khả năng hoàn thành.
Đối với tình hình nợ trái phiếu, hơn 90% dư nợ trái phiếu do các tổ chức tín dụng và định chế tài chính nắm giữ đã được Novaland xử lý. Các tổ chức này cũng đang tích cực hỗ trợ tập đoàn giải quyết. Đối với nhà đầu tư riêng lẻ, Novaland đã xử lý khoảng 30-40% dư nợ trái phiếu, cố gắng trong năm 2026 sẽ giải quyết dứt điểm khoảng 90% dư nợ bằng cách bán tài sản đảm bảo, hoán đổi các sản phẩm bất động sản hoặc cổ phiếu.
Tính đến hết năm 2025, Novaland đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ (so với cuối năm 2022), giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế. Nhiều gói vay mới đã được giải ngân, giúp bổ sung nguồn tài chính quan trọng để Novaland tăng tốc triển khai dự án.
Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng đã được cấp và dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.
Về việc giá cả vật liệu xây dựng tăng mạnh trong thời gian qua, đại diện Novaland cho biết, việc này đã ảnh hưởng đến chi phí xây dựng các dự án của tập đoàn.
Cụ thể, giá gạch, đá, cát đã tăng mạnh. Novaland phải sử dụng khá nhiều quỹ trích lập dự phòng để bù đắp vào chi phí tăng. Đây là phương án bắt buộc phải sử dụng trong bối cảnh hiện nay. Cũng theo đại diện Novaland, rất may là giá sắt và xi măng không tăng do nguồn cung trong nước vẫn dồi dào.
Để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2026, Novaland sẽ tăng tốc hoàn thiện và bàn giao loạt dự án lớn như: Aqua City, NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, The Grand Manhattan, Victoria Village hay Palm City.
Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án đã triển khai như Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion và Garden Gate.
Đại diện doanh nghiệp cho biết quá trình tái cấu trúc toàn diện đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1, với những cải thiện về tài chính, quản trị và tiến độ dự án. Năm 2026 tiếp tục được xác định là năm bản lề, vừa hoàn tất tái cấu trúc, vừa từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời thực hiện các cam kết với khách hàng và nhà đầu tư.