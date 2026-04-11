Nổi giận với trọng tài, ném thẻ làm nhiệm vụ, HLV Popov đối mặt án phạt nặng

HLV Velizar Popov nhận thẻ đỏ sau phản ứng gay gắt với trọng tài.

Trong trận Thể Công Viettel thắng Thanh Hoá 1-0 ngày 10/4, HLV Velizar Popov nổi giận với trọng tài và bị phạt thẻ đỏ. Với những phản ứng gay gắt ở cuối trận đấu, nhiều khả năng ông sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Án phạt này bao gồm phạt tiền và đình chỉ làm nhiệm vụ.

Trước mắt, với tấm thẻ đỏ, chắc chắn ông Velizar Popov không được tham gia trận đấu tiếp theo của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Án phạt bổ sung tuỳ thuộc vào việc Ban Kỷ luật xác định hành vi của huấn luyện viên này cụ thể ra sao, dựa vào báo cáo của ban tổ chức giải.

Theo Điều 58 trong Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hành vi phản ứng với trọng tài, giám sát, ban tổ chức giải có thể bị phạt tối thiểu từ 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2-4 trận. Nếu báo cáo xác định ông Popov có “hành vi xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa”, án phạt sẽ được xem xét theo điều 40 - bị phạt tiền từ 15 đến 30 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ làm nhiệm vụ từ 3 đến 6 trận.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa tại vòng 18 LPBank V.League 2025/26 khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội chủ nhà, nhưng tâm điểm lại nằm ở những phút cuối đầy căng thẳng bên ngoài đường biên.

Phút 90+4 HLV Popov nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau phản ứng gay gắt.

Phút 90+1, cầu thủ Thanh Nam (Thanh Hóa) có pha phạm lỗi với Wesley Nata (Thể Công Viettel) ngay sát đường biên. Chứng kiến tình huống này, HLV Popov lập tức phản ứng dữ dội với trọng tài thứ 4 Ngô Duy Lân, liên tục hét lớn và tỏ rõ sự không hài lòng với các quyết định của tổ trọng tài.

Dù tiền đạo Rimario bên phía Thanh Hóa đã chạy tới can ngăn và xoa dịu, sự việc vẫn không hạ nhiệt.

Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau đó rút thẻ vàng với HLV Popov vì lỗi phản ứng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bulgaria tiếp tục lao về phía trọng tài với thái độ giận dữ, dẫn tới việc nhận thêm thẻ vàng thứ hai chỉ ít phút sau đó, đồng nghĩa với việc ông nhận thẻ đỏ và bị truất quyền chỉ đạo.

Sau đó, HLV Popov không kiềm chế được cảm xúc, ném thẻ tác nghiệp cùng chai nước bên ngoài khu kỹ thuật. Đây là tình tiết có thể khiến án phạt dành cho ông nặng hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định hiện hành xử lý nghiêm những hành vi thiếu chuẩn mực đối với quan chức trận đấu.

Sau khi đánh bại Thanh Hóa, Thể Công Viettel vẫn vững vàng ở vị trí nhì bảng V-League với 38 điểm, hiện kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 6 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận.