Ninh Bình có tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030

Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị hiệp thương dân chủ lần thứ ba nhằm kiện toàn, bổ sung nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực và bầu chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã công bố các văn bản liên quan đến công tác cán bộ. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết phê chuẩn ông Mai Văn Tuất giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Ninh Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có thông báo giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thực hiện quy trình hiệp thương dân chủ, thống nhất bổ sung bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban và Ban Thường trực. Với sự nhất trí 100% của đại biểu dự hội nghị, bà Đinh Thị Lụa được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Bà Đinh Thị Lụa - tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đinh Thị Lụa - tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường trực và các tổ chức thành viên tiếp tục kế thừa kết quả đạt được, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2025–2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.