Những mẫu nhà 3 tầng chữ L được yêu thích hiện nay

Đặc điểm của nhà 3 tầng chữ L

Nhà 3 tầng chữ L là kiểu thiết kế được ưa chuộng nhờ tính linh hoạt trong công năng, đồng thời tạo điểm nhấn rõ nét về hình khối kiến trúc. Kiểu bố cục này giúp tối ưu khả năng đón sáng và lưu thông không khí tự nhiên, mang lại không gian sống thoáng đãng, dễ chịu.

Một trong những ưu điểm nổi bật của nhà 3 tầng chữ L là khả năng tạo khoảng sân trước hoặc sân bên hông. Những khoảng trống này có thể tận dụng để bố trí gara, sân vườn, tiểu cảnh hoặc khu sinh hoạt ngoài trời, góp phần nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh đó, thiết kế nhà chữ L cho phép bố trí không gian mở, kết nối linh hoạt giữa các khu vực chức năng. Nhờ vậy, ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên, hạn chế cảm giác bí bách thường gặp ở nhà phố.

Ngoài ra, nhà 3 tầng chữ L còn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau như hiện đại, tân cổ điển, hay Địa Trung Hải...

Đặc biệt, nhà chữ L còn là giải pháp hiệu quả cho những lô đất không vuông vắn, có góc cạnh. Thiết kế này giúp tận dụng tối đa diện tích xây dựng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Mẫu nhà 3 tầng chữ L được ưa chuộng

Nhà 3 tầng chữ L hiện đại

(Ảnh: SBSHouse)

Nhà 3 tầng chữ L nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa hình khối vuông vắn và đường cong mềm mại. Tầng 1 tập trung vào không gian sinh hoạt chung, trong khi đó tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và tầng 3 gồm sân thượng thư giãn và phòng thờ.

Nhà 3 tầng chữ L phong cách hiện đại

(Ảnh: SBSHouse)

Mang phong cách hiện đại, ngôi nhà được thiết kế theo hình chữ L với 3 tầng nổi và 1 tum. Nhà thiết kế nhiều cửa sổ lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng. Trong nhà thiết kế nhiều khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng giải trí, phòng ăn, sân thượng...

Nhà 3 tầng chữ L mái Thái

(Ảnh: Neohouse)

Mẫu nhà 3 tầng mái Thái được ưa chuộng tại khu vực ngoại thành và nông thôn. Kiểu mái dốc đặc trưng tạo diện mạo thanh thoát cho công trình đồng thời giúp tổng thể kiến trúc trở nên hài hòa hơn.

Phần mái Thái thường thiết kế đua ra rộng giúp che chắn nắng mưa cho tường và không gian bên trong.

Nhà 3 tầng chữ L mái Nhật

(Ảnh: Neohouse)

Mái Nhật có độ dốc thấp, trải rộng giúp tổng thể ngôi nhà trở nên cân đối hơn. Thiết kế này không chỉ hỗ trợ thoát nước nhanh, chống ẩm hiệu quả mà còn giúp không gian bên trong luôn mát mẻ vào mùa hè, ấm vào mùa đông.

Nhà 3 tầng chữ L ngập sắc hơn

(Ảnh: SBSHouse)

Ngoại thất của ngôi nhà thiết kế theo phong cách hiện đại với sắc trắng và xanh chủ đạo. Nội thất chủ yếu sử dụng gam màu trắng, xanh và gỗ mang đến sự hài hòa, sinh động.

Nhà 3 tầng chữ L tân cổ điển

(Ảnh: Neohouse)

Nhà 3 tầng chữ L phong cách tân cổ điển thu hút bởi vẻ đẹp sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Kiến trúc đối xứng về hình khối kết hợp các chi tiết cột, phào chỉ tạo điểm nhấn nổi bật cho mặt tiền.