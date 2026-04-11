Nhiều mô hình hay nhằm tiết kiệm điện mùa nắng nóng ở Quảng Trị

Ghi nhận tại Công ty May S&D (Quảng Trị), việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với cải tiến thiết bị và tổ chức lại sản xuất đã mang lại hiệu quả đáng kể. Trung bình mỗi tháng, đơn vị này giảm gần 50% chi phí tiền điện so với các năm trước.

Không chỉ dừng lại ở đầu tư công nghệ, doanh nghiệp còn chú trọng đến yếu tố con người trong việc thực hành tiết kiệm điện như tắt thiết bị khi không sử dụng, đến sử dụng máy móc đúng quy trình để giảm hao phí điện năng…

Cán bộ Công ty Điện lực Quảng Trị hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi thói quen, sử dụng điện hợp lý trong sản xuất

“Để góp phần tiết kiệm năng lượng điện, đã bố trí hợp lý thời gian sản xuất, hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm, các thiết bị mô tơ cũ được thay thế, hệ thống điện mặt trời cũng được vệ sinh định kỳ để đảm bảo hiệu suất khai thác điện tốt nhất, phục vụ sản xuất ổn định…” ông Phạm Minh Cần, đại diện công ty may S&D cho biết.

Không chỉ riêng một doanh nghiệp, xu hướng tiết kiệm điện đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 1.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí ca kíp sản xuất hợp lý, áp dụng khoa học công nghệ để tối ưu hóa tiêu thụ điện.

Hướng dẫn người lao động tại doanh nghiệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.

Theo Công ty điện lực Quảng Trị, có 163 khách hàng lớn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cam kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển hoạt động khỏi khung giờ cao điểm. Đây là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực lên hệ thống điện trong những thời điểm tiêu thụ cao.

Ông Vũ Thanh Phong - Phó Giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị cho rằng, việc tiết kiệm điện dù nhỏ nhưng nếu duy trì thường xuyên sẽ tạo thành thói quen tốt, mang lại hiệu quả lâu dài. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí cho mỗi gia đình, tiết kiệm điện còn góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định cho toàn xã hội.

“Khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cùng chung tay, những thói quen nhỏ ấy sẽ tạo nên hiệu quả lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững” ông Phong khẳng định.