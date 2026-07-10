(VTC News) -

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay gồm: VN578 Hà Nội - Đài Bắc ngày 10/7; VN579 Đài Bắc - Hà Nội ngày 10/7; VN570 TP.HCM - Đài Bắc ngày 11/7 và VN571 Đài Bắc - TP.HCM ngày 11/7.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay gồm: VN586 Hà Nội - Cao Hùng ngày 10/7, VN580 TP.HCM - Cao Hùng ngày 10/7 lên sớm 1 tiếng. Các chuyến bay VN587 Cao Hùng - Hà Nội và VN581 Cao Hùng - TP. HCM ngày 11/7 chuyển sang khai thác sớm hơn vào ngày 10/7.

Nhiều chuyến bay bị hủy, hoãn do bão Ba Vì. (Ảnh minh họa).

Vietnam Airlines dự kiến bố trí tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 trên các chuyến bay giữa Việt Nam và Đài Bắc trong ngày 11-12/7 nhằm tăng khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, một số chuyến bay đến và đi từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng do kế hoạch khai thác phải điều chỉnh.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ các sân bay trên trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin về lịch bay trên website www.vietnamairlines.com và Fanpage Facebook Vietnam Airlines.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng nay (10/7) vị trí tâm bão Ba Vì ở vào khoảng 20.6N-127.3E, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía Đông Nam, cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14 (giảm 2 cấp so với ngày hôm qua).

Dự báo trong 24 giờ tới bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và cường độ có xu hướng giảm dần. Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tiếp sau bão Ba Vì tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, hướng lệch hơn nhiều lên phía Bắc, vùng đổ bộ của bão giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thời gian đổ bộ vào khoảng đêm 11 rạng sáng 12/7 (tức đêm thứ 7 và rạng sáng ngày Chủ nhật), cường độ bão khi đổ bộ mạnh cấp 10-12, giật cấp 14.

Cơ quan khí tượng nhận định bão Ba Vì không di chuyển vào Biển Đông, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ba Vì vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Phía Đông của Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Ảnh vệ tinh do Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 9/7 cho thấy vùng mây của bão Ba Vì bao phủ diện tích gần 940.000 km², tương đương khoảng 9 lần diện tích tỉnh Chiết Giang hoặc 850 lần diện tích đặc khu hành chính Hong Kong.

Theo cơ quan này, siêu bão Ba Vì có sức gió gần 200 km/h và đường kính lên tới khoảng 1.000 km, tương đương chiều ngang nước Pháp, được dự báo sẽ lướt qua phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến vào tối 11/7.

Ba Vì là siêu bão thứ ba hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Trước đó ngày 4/7, bão Maysak sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ đã đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu và tan trên đất liền.