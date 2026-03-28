Nhiều chặng bay 'cháy vé', giá vé tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5

Tính đến thời điểm hiện tại, một tháng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thị trường vé máy bay ghi nhận lượng khách hàng tìm kiếm tăng nhanh, giá vé tăng cao, nhiều chặng “cháy vé".

Hai ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, người dân được nghỉ liên tục 4 ngày nên nhu cầu du lịch tăng. Bên cạnh đó, sang đầu tháng 4 và tháng 5, nhiều đường bay bị các hãng cắt giảm để ứng phó với tình hình thiếu nhiên liệu và giá nhiên liệu bay tăng cao.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 28/3, giá vé máy bay dịp lễ trên nhiều chặng đã tăng đáng kể so với ngày thường, mức tăng từ 800 triệu- 1,7 triệu đồng so với thời điểm hiện tại và tăng khoảng 1- 1,1 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025, tập trung vào các chặng "hot" như Hà Nội, TP. HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.

Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietravel Airlines chặng Hà Nội – TP.HCM đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá 5,843 triệu đồng (chưa bao gồm hành lý); của hãng bay Sun Phú Quốc Airways là 5,889 triệu đồng; của Vietjet Air là 5,708 triệu đồng; của Pacific Airlines 6,366 triệu đồng, tăng 900 nghìn đồng/vé so với bay tại thời điểm này và cùng thời điểm năm 2025.

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, giá vé máy bay tăng theo. (Ảnh: Cục Hàng không)

Vé chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 4,6 - 5,5 triệu đồng. Theo đó, giá vé khứ hồi của Vietjet Air là 6,831 triệu đồng; của Sun Phú Quốc Airways là 8,146 triệu đồng; của Vietnam Airlines và Pacific Airlines là 9,018 triệu đồng. Giá vé chặng này của các hãng tăng từ 1- 1,7 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 1- 1,2 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2015.

Chị Nguyễn Lan Anh, nhân viên bán vé của Vietnam Airlines cho biết, thời điểm này, dù mới chỉ cuối tháng 3, lượng khách hàng liên hệ đặt vé nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã bắt đầu tăng.

“Khách hàng liên hệ quan tâm nhiều đến mức giá và khung giờ bay. Phần lớn đều đặt vé với số lượng khá lớn, chủ yếu cho gia đình hoặc nhóm từ 3 - 5 người”, chị Lan Anh thông tin.

Người dân thay đổi kế hoạch bay

Trước áp lực giá vé leo thang và nguy cơ “cháy”, việc đặt vé sớm trở thành xu hướng. Lo ngại nếu để sát ngày mới đặt, giá vé có thể tăng cao, anh Cao Đăng Đức (Yên Sở, Hà Nội) chủ động sắp xếp công việc và đặt vé cho cả gia đình từ giữa tháng 3.

“Gia đình tôi đi đông người nên phải tính toán từ sớm để tiết kiệm chi phí. Năm ngoái, do bận công việc nên đặt vé muộn, chi phí bỏ ra cao quá, lại chỉ chọn được giờ bay trễ. Rút kinh nghiệm, năm nay, tôi chủ động sắp xếp công việc đặt vé sớm, thấy giá cũng ổn hơn nhiều”, anh Đức nói.

Nhiều người dân chuyển hướng sang đi tàu hỏa như một phương án tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới trong dịp nghỉ lễ năm nay.

“Gia đình tôi năm ngoái đã đi máy bay nên năm nay muốn đổi sang đi tàu hỏa để có trải nghiệm mới, đồng thời chi phí cũng hợp lý hơn. Đầu tuần tôi vào xem, lượng người đặt chỗ đã khá nhiều, cũng may vẫn còn đủ chỗ cho gia đình 4 người chúng tôi. So với đi máy bay, giá vé tàu mềm hơn khá nhiều nên dù thời gian di chuyển lâu hơn, tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng”, chị Trần Phương Anh ( Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều hành khách cho biết họ có kế hoạch đặt tour, đặt vé máy bay sớm dịp lễ 30/4, nhưng nếu vé đắt và khan hiếm thì họ sẽ thay đổi lịch trình để đảm bảo không thâm hụt ngân sách gia đình.

Lượng người đi lại dịp nghỉ lễ tăng cao. (Ảnh: Phạm Duy)

Chị Phạm Thảo Chinh (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết, gia đình chị 6 người về Hải Phòng thăm người thân, riêng vé máy bay đã gần 40 triệu đồng.

“Chưa kể khách sạn, taxi, ăn uống và các chi phí khác, nếu đi dịp này chi phí có thể đội lên đến cả trăm triệu đồng. Vì vậy tôi đang tính đổi địa điểm du lịch để đi ô tô hoặc chờ dịp hè", chị Thảo Chinh nói.

Dù lựa chọn phương thức di chuyển nào, người dân cũng nên ưu tiên các kênh bán vé chính thức hoặc đại lý uy tín để đảm bảo an toàn thông tin và được hỗ trợ kịp thời khi phát sinh vấn đề. Việc chủ động sắp xếp công việc, lên kế hoạch và đặt vé sớm vẫn là yếu tố quan trọng giúp tối ưu chi phí, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giá vé tăng để chia sẻ khó khăn với các hãng hàng không

Theo đại diện các hãng hàng không, giá vé máy bay đang nhích lên do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu hàng không cao.

“Để đảm bảo duy trì hoạt động, lấy thu bù chi, các hãng buộc phải tăng giá vé nhưng vẫn nằm trong quy định mức giá trần của cơ quan chức năng. Các hãng hàng không cũng mong khách hàng chia sẻ những khó khăn mà ngành Hàng không đang đối mặt”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, bảo đảm ổn định hoạt động vận tải hàng không, Cục Hàng không đề xuất phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong thời gian ngắn (trong 3 tháng) và xem xét điều chỉnh giá trần trên các đường bay trong nước nhằm hỗ trợ các hãng khi giá nhiên liệu bay tăng mạnh.

Theo đó, mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên các nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển.

Theo đó, nếu giá nhiên liệu Jet A-1 tăng đến 100 USD/ thùng, mức giá tăng cao nhất cho đường bay trên 1200km là 43.000 đồng/người, mức giá phụ thu cao nhất khi giá nhiên liệu lên đến 250 USD/ thùng, mức phụ thu có thể lên đến 680.000 đồng/người.

Cục Hàng không đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gồm Tổng công ty Cảng hàng không - CTCP, Tổng công ty Quản lý bay, Công ty Cảng HKQT Phú Quốc để xây dựng các chính sách hỗ trợ giảm giá phù hợp, bảo đảm cân đối hài hòa hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

"Cục Hàng không cũng đề xuất cơ quan chức năng xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít với nhiên liệu Jet A-1. Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu bay Jet A-1 để giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực dòng tiền khi phải ứng nộp thuế VAT trước rồi mới thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo kỳ", ông Dũng cho biết

Đáng nói, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hạn chế, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay, gồm Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên, với tổng số 23 chuyến mỗi tuần.

Bamboo Airways dự kiến trong 2 tháng tới tập trung nguồn lực cho các đường bay trục Hà Nội – TP.HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh, đồng thời duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines. Hãng dự kiến giữ các chuyến bay cao điểm nhưng tần suất có thể thấp hơn cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng.