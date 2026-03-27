Nhan sắc trong veo, ngọt ngào của Á hậu Hà Trang

Á hậu Hà Trang gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, mong manh, trong trẻo như “nàng thơ” trong loạt ảnh mới.

Á hậu Hoàn cầu Quốc tế Đỗ Hà Trang gây ấn tượng với bộ ảnh mang gam màu pastel ngọt ngào, khoe vẻ đẹp mong manh, trong trẻo như “nàng thơ”.

Trong loạt hình, nàng hậu diện những thiết kế váy trắng bồng bềnh, kết hợp cùng không gian được phủ đầy hoa tươi và tông màu pastel chủ đạo như hồng phấn, xanh baby.

Bộ ảnh mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng, gợi liên tưởng đến hình ảnh một “nàng thơ” bước ra từ khu vườn cổ tích.

Hà Trang lựa chọn lối trang điểm trong veo, nhấn nhẹ vào đôi mắt và làn môi hồng tự nhiên, giúp tôn lên gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Mái tóc dài uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, nữ tính.

Đỗ Hà Trang quê ở Nam Định, được biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 (The Miss Globe). Trước đó, người đẹp từng đạt Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 và Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Sau khi đạt danh hiệu quốc tế, Hà Trang tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, thời trang và sự kiện văn hóa. Cô theo đuổi hình ảnh một người đẹp thanh lịch, hướng đến giá trị bền vững. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục phát triển ở lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với hình ảnh mà cô đang theo đuổi.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung, làn dan không tì vết, người đẹp cho biết cô không quá phụ thuộc vào các phương pháp làm đẹp phức tạp, mà chú trọng xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học.

Hà Trang cũng mong muốn hoàn thành trách nhiệm trong vai trò Á hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Người đẹp cho biết, thời gian tới, cô hy vọng được đồng hành cùng các chương trình xúc tiến du lịch, đặc biệt là quảng bá những địa phương giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác mạnh. “Tôi tin rằng mỗi người đẹp, nếu có định hướng rõ ràng, đều có thể trở thành một ‘đại sứ hình ảnh’ cho du lịch Việt Nam. Tôi muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước mình đến bạn bè quốc tế”, Hà Trang chia sẻ.

Lê Chi
