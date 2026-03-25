Người phụ nữ trẻ mang khối u xơ tử cung gần 12kg

Thông tin từ bệnh viện, nữ bệnh nhân 25 tuổi nhập viện với khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, nặng gần 12kg. Đây là trường hợp bệnh lý phức tạp khi người bệnh không chỉ mang khối u xơ tử cung "khổng lồ" mà còn kèm theo huyết khối tĩnh mạch đùi chung trái gây hẹp gần hoàn toàn lòng mạch, làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch chu phẫu ở mức cao đến rất cao.

Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn liên viện nhiều lần với chuyên khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, nhằm đánh giá toàn diện và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu.

Người bệnh được can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước phẫu thuật, giúp giảm đáng kể nguy cơ thuyên tắc trong và sau mổ.

Các bác sĩ thực hiện bóc tách khối u nặng 12kg cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Ca mổ diễn ra sáng 24/3 được xem là trường hợp phẫu thuật đặc biệt khó, bóc tách khối u xơ tử cung lớn nhất từ trước tới nay.

Trong quá trình phẫu thuật, khối u xơ có kích thước lớn, dính chặt vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như phúc mạc, mạc nối lớn và quai ruột non. Đặc biệt, hệ thống mạch máu nuôi khối u tăng sinh mạnh, trong đó có những mạch máu đường kính lên đến 7 mm, cùng nhiều dải dính phức tạp, làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu và biến chứng trong mổ.

E-kip phẫu thuật đã lựa chọn đường mổ dọc để đảm bảo bộc lộ tối đa trường mổ, tạo điều kiện xử trí an toàn khối u kích thước lớn. Trong quá trình bóc tách khối u có hệ thống mạch máu tăng sinh phức tạp, các bác sĩ đã chủ động áp dụng kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật linh hoạt và hiệu quả.

Kỹ thuật này giúp kiểm soát tốt các điểm chảy máu lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt tại vùng diện cắt và các vị trí mạch máu nuôi lớn, từ đó hạn chế tối đa mất máu trong mổ.

Kết thúc ca mổ, khối u đã được bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương các tạng lân cận. Đặc biệt, tử cung của người bệnh được bảo tồn thành công, đây là yếu tố có ý nghĩa rất lớn đối với một bệnh nhân còn trẻ và chưa hoàn thành kế hoạch sinh sản.

Một ngày sau ca mổ, người bệnh có thể ngồi dậy và đi lại, ăn uống gần như bình thường, vết mổ khô, không sốt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị kháng đông và kháng sinh.