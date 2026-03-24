Người lớn tuổi chủ động lựa chọn nơi ‘dưỡng già’

Từ thái độ chăm sóc, môi trường sống đến yếu tố y tế – tất cả đều trở thành tiêu chí bắt buộc, phản ánh một xu hướng đang định hình lại thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe.

Khi an dưỡng không còn là chấp nhận mà là lựa chọn

Câu chuyện của ông Nguyễn Thanh Hồ (sinh năm 1962, Hà Nội) phản ánh rõ một xu hướng mới: nhiều người bắt đầu chủ động tìm hiểu và chuẩn bị nơi an dưỡng cho tương lai, thay vì chờ đến khi sức khỏe suy giảm mới đưa ra quyết định.

Theo ông Hồ, những trải nghiệm thực tế từ việc chăm sóc người thân lớn tuổi khiến ông nhận ra rằng, mô hình dưỡng lão tại nhà không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu. Việc phụ thuộc vào người giúp việc đôi khi dẫn đến những bất cập như chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, chăm sóc không bài bản, thậm chí gây áp lực tâm lý cho người cao tuổi.

Trong khi đó, các mô hình viện dưỡng lão truyền thống tuy đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản, nhưng lại tồn tại những hạn chế nhất định. Không gian sống tách biệt khiến người cao tuổi dễ cảm thấy cô lập, giảm kết nối với gia đình; đồng thời nhiều cơ sở không kết nối trực tiếp với trung tâm y tế.

Người cao tuổi hiện nay không chỉ yêu cầu viện dưỡng lão phải có thái độ phục vụ tận tâm mà còn phải có sự an toàn tuyệt đối về sức khỏe và môi trường sống.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Người cao tuổi và Y tế cộng đồng - cho rằng với người cao tuổi có hệ miễn dịch suy yếu, khoảng cách đến các cơ sở y tế là yếu tố sống còn. "Có thể sống ở nơi rất trong lành, nhưng nếu xảy ra đột quỵ hay nhồi máu cơ tim mà không tiếp cận được y tế trong ‘thời gian vàng’ khoảng 30 phút, tính mạng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng", PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, một môi trường sống lý tưởng cho người già phải là sự tổng hòa của ba yếu tố: Môi trường vật lý (không khí, không gian), môi trường xã hội (gắn kết gia đình, cộng đồng) và đặc biệt là môi trường y tế sẵn sàng. Việt Nam cần tránh "vết xe đổ" của Nhật Bản khi từng đưa người già vào các trung tâm dưỡng lão biệt lập, dẫn đến khủng hoảng nhân lực và áp lực ngân sách.

Xu hướng của thế giới hiện nay là chăm sóc sức khỏe chủ động dựa vào cộng đồng, nơi người cao tuổi được sống trong không gian quen thuộc, gắn kết với gia đình và tích hợp sẵn mạng lưới y tế.

Với những người có điều kiện tài chính, việc lựa chọn nơi an dưỡng vì thế không còn là giải pháp tình thế, mà trở thành một kế hoạch chuẩn bị sớm cho chất lượng sống lâu dài.

Lời giải từ các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu y tế

Từ những nhu cầu thực tế của người cao tuổi, thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe đang chứng kiến sự ra đời của những mô hình "ngôi làng trị liệu" tiên tiến - dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình với quy mô 5,9ha.

Tọa lạc tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, dự án giải quyết bài toán "khoảng cách" của người cao tuổi khi chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển, giúp con cháu dù bận rộn vẫn có thể về thăm ông bà mỗi dịp cuối tuần. Quan trọng hơn, dự án đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn "thời gian vàng" trong y tế khi chỉ mất 3 phút để di chuyển đến hệ thống các bệnh viện tuyến cuối như: Bệnh viện Bạch Mai 2, Bệnh viện Việt Đức 2 và Viện dưỡng lão Nhật Bản.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội kiến tạo một không gian sống lý tưởng với hệ thống onsen khoáng nóng ngay tại nhà.

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng bình yên, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được quy hoạch thành hai phân khu chính, bao gồm 130 căn biệt thự, shophouse thương mại và hơn 1.000 căn hộ cao cấp, 82 căn shophouse khối đế, cùng tổ hợp tiện ích trị liệu chuyên sâu, hướng tới hình thành một quần thể sống - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Điểm đặc biệt là kiến trúc trị liệu với tỷ lệ cây xanh trên 30%, tích hợp yếu tố thiền định và chữa lành. Tại đây, mỗi ngôi nhà đều là một trạm chăm sóc sức khỏe, mỗi con đường là một tuyến trị liệu, mỗi khu vườn là một phương thuốc hồi phục cho thân - tâm - trí an lành cho cư dân.

Không chỉ sở hữu vị trí giao thoa giữa "vùng an dưỡng" và "trung tâm y tế", Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội còn kiến tạo một không gian sống lý tưởng với hệ thống Onsen khoáng nóng, xông hơi và các liệu pháp phục hồi sức khỏe được tích hợp ngay trong khuôn viên sống. Điều này giúp mỗi chuyến thăm ông bà của con cháu trở thành một kỳ nghỉ dưỡng thực sự của cả đại gia đình, xóa bỏ ranh giới và sự xa cách của mô hình dưỡng lão truyền thống.

Trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng độc lập và có những tiêu chuẩn khắt khe, những không gian sống vừa đáp ứng nhu cầu chữa lành tự nhiên, vừa an toàn về mặt y tế và giữ trọn vẹn kết nối tình thân như Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội chính là biểu tượng của xu hướng sống bền vững trong tương lai.