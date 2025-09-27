Người đẹp chuyển giới đầu tiên thi Miss Universe giờ ra sao?

(VTC News) -

Những ngày qua, thông tin hoa hậu chuyển giới Hương Giang sẽ tham gia Miss Universe nhận được nhiều bàn tán. Với việc đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025, Hương Giang trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp này. Tuy nhiên, Hương Giang không phải đại diện chuyển giới đầu tiên trên thế giới tham dự Miss Universe.

Thí sinh chuyển giới đầu tiên thi Miss Universe là người đẹp Angela Ponce đến từ Tây Ban Nha. Angela Ponce sinh năm 1991, từng trải qua hành trình chuyển giới từ năm 2014 khi 23 tuổi.

Angela Ponce là thí sinh chuyển giới đầu tiên đến với Miss Universe.

Năm 2018, người đẹp chuyển giới Angela Ponce đăng quang ngôi vị Hoa hậu Tây Ban Nha 2018. Sau đó Angela Ponce được quyền đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe 2018 tổ chức tại Thái Lan, cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê.

Thời điểm đó, tổ chức Miss Universe chưa đồng ý cho thí sinh chuyển giới tham dự. Vì thế việc Angela Ponce giành quyền thi quốc tế gây chấn động truyền thông quốc tế, đồng thời gây nhiều tranh luận.

Angela phát hiện giới tính thật từ năm 3 tuổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn lúc dự thi, cô nói hiểu rõ khó khăn của bản thân. Người đẹp nỗ lực hết sức để có được sự công nhận như ngày nay.

Tại mùa giải năm đó, dù không đạt thành tích nào, Angela Ponce vẫn được ban tổ chức tôn vinh trên sân khấu chung kết.

Dù không đạt thành tích nào, Angela Ponce vẫn được ban tổ chức tôn vinh trên sân khấu chung kết.

Ban tổ chức đã phát một đoạn video ghi lại hình ảnh của cô từ thời thơ ấu, những năm tháng là thành viên cộng đồng LGBT cùng hành trình đến với đấu trường nhan sắc. Đây được xem là khoảnh khắc đánh dấu dấu ấn tự hào của Angela Ponce khi trở thành người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Miss Universe.

Kết thúc video, Angela Ponce một mình sải bước tự tin trên sân khấu trong tiếng reo hò vang dội từ khán giả, khẳng định hình ảnh biểu tượng của sự can đảm và khác biệt. Cô chia sẻ: "Tôi không cần phải chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi chỉ cần có mặt ở đây". Angela bày tỏ sự biết ơn vì đã có cơ hội đại diện cho Tây Ban Nha và mang câu chuyện của mình đến với thế giới.

Angela Ponce hiện là người mẫu và người dẫn chương trình có lượng người hâm mộ đông đảo tại quê nhà.

Trở về quê nhà, Angela tiếp tục sự nghiệp người mẫu và MC, xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng. Cô cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền bình đẳng giới và hỗ trợ trẻ em vượt qua sự kỳ thị liên quan tới chuyển giới.

Ở tuổi 34, Angela Ponce vẫn duy trì được sắc vóc không thua kém thời đỉnh cao. Nhan sắc của cô xinh đẹp và quyến rũ như xưa. Hiện tại, Angela Ponce vẫn tích cực hoạt động trong làng giải trí. Cô từng công khai bạn trai và có tình yêu ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình yêu của người đẹp cũng được khán giả ngưỡng mộ.

Người đẹp chuyển giới thổ lộ mong muốn làm mẹ. Angela tin rằng tình mẫu tử không chỉ nằm ở "công sinh thành" và cân nhắc việc nhận con nuôi. "Những trại trẻ mồ cô có rất nhiều trẻ nhỏ mong muốn được có một gia đình yêu thương, tôi sẽ có thể làm mẹ như bất cứ người phụ nữ nào", cô nói.