Người đàn ông suýt mất mạng vì xương đâm thủng dạ dày

(VTC News) -

Ông N.V.T. (54 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, lan ra sau lưng, kèm theo tình trạng mệt mỏi.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện khoảng 4 ngày, ông N.V.T. xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị và nghĩ mình chỉ mắc bệnh dạ dày thông thường nên đến một phòng khám gần nhà điều trị. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm, cơn đau ngày càng gia tăng nên gia đình đưa ông đến bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu và các chỉ số viêm tăng cao, gợi ý tình trạng nhiễm trùng nặng. Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng phát hiện một dị vật cản quang dạng đường xuyên qua thành sau vùng hang vị dạ dày, gây tụ khí, tụ dịch xung quanh và hình thành ổ áp xe trong ổ bụng.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong đêm. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, áp xe ổ bụng do dị vật xuyên thủng mặt sau hang vị dạ dày.

Bệnh nhân bị mảnh xương đâm thủng dạ dày. (Ảnh: BVCC)

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp ghi nhận một ổ áp xe kích thước khoảng 3 × 4 cm chứa nhiều mủ. Dị vật là một mảnh xương dài khoảng 4 cm, đường kính khoảng 3 mm, đầu sắc nhọn. Một đầu mảnh xương đã xuyên thủng mặt sau dạ dày, đầu còn lại nằm sát các cấu trúc mạch máu và tạng quan trọng như tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa, động mạch lách và đầu tụy.

Theo bác sĩ, đây là vị trí tổn thương đặc biệt phức tạp, chỉ cần một thao tác thiếu chính xác cũng có thể gây tổn thương các mạch máu lớn, dẫn đến xuất huyết đe dọa tính mạng. Với mục tiêu hạn chế tối đa xâm lấn, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phẫu thuật nội soi, cẩn trọng bộc lộ vùng tổn thương, hút sạch ổ áp xe, lấy dị vật an toàn, khâu kín lỗ thủng ở mặt sau hang vị dạ dày và kiểm tra kỹ các cơ quan lân cận trước khi kết thúc phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiến triển tốt. Ngay trong ngày đầu sau mổ, bệnh nhân đã trung tiện được; từ ngày thứ hai có thể uống sữa, ăn cháo. Sau 6 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt, vết mổ khô, ăn uống bình thường và được xuất viện.

ThS.BS Trần Nam, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Dị vật đường tiêu hóa thường gặp nhất là xương cá, xương gà, xương vịt, xương heo hoặc tăm tre. Phần lớn các dị vật sẽ tự đi qua đường tiêu hóa mà không gây biến chứng. Tuy nhiên, đối với những dị vật dài và sắc nhọn, nguy cơ gây tổn thương thành dạ dày hoặc ruột rất cao, có thể gây thủng đường tiêu hóa, hình thành ổ áp xe, viêm phúc mạc, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.”

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, đặc biệt khi sử dụng các món ăn có nhiều xương; hạn chế vừa ăn vừa nói chuyện, sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác để tránh vô tình nuốt phải dị vật.

Người lớn tuổi mang răng giả cần đặc biệt lưu ý vì khả năng cảm nhận xương trong thức ăn thường giảm.

Theo bác sĩ, khi nghi ngờ nuốt phải xương hoặc dị vật sắc nhọn, dù triệu chứng ban đầu chưa rõ ràng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, nuốt rau hoặc cố ăn thêm thức ăn với hy vọng đẩy dị vật xuống. Việc này có thể khiến dị vật đâm xuyên sâu hơn vào thành đường tiêu hóa, làm tăng nguy cơ thủng dạ dày hoặc ruột và gây các biến chứng nguy hiểm.

"Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định nội soi hoặc chụp cắt lớp vi tính để xác định chính xác vị trí dị vật và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp, an toàn", ThS.BS Trần Nam nhấn mạnh.