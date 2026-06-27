Người đàn ông ở Đồng Tháp gọi hơn 100 cuộc vào số 113 để quấy rối

(VTC News) -

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã mời một người đàn ông đến trụ sở Công an xã Kim Sơn để làm việc.

Nội dung làm việc liên quan hành vi người này nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không cung cấp, phản ánh thông tin.

Công an xã Kim Sơn làm việc với người đàn ông gọi hơn 100 cuộc vào số 113 trong 2 ngày.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong hai ngày 22 và 23/6, người này sử dụng điện thoại gọi đến số 113 hơn 100 lần nhưng không đàm thoại, không cung cấp nội dung tin báo, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin của lực lượng Cảnh sát 113.

Tại buổi làm việc ngày 25/6, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Cán bộ công an đã tuyên truyền, nhắc nhở về trách nhiệm của công dân khi sử dụng số điện thoại khẩn cấp 113 đúng mục đích, đồng thời yêu cầu người này cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số điện thoại 113 để thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng công an. Người dân không gọi quấy rối, không cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thực hiện các hành vi gây cản trở công tác tiếp nhận, xử lý tin báo.

Cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.