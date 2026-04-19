Ngọc Khuê kể chuyện 'thị phi', lần đầu làm điều đặc biệt cùng con trai

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, Ngọc Khuê bất ngờ thử sức với hình thức phim ngắn âm nhạc mang tên Thị phi. Dự án đánh dấu bước chuyển mới của nữ ca sĩ khi cô không chỉ thể hiện ca khúc mà còn đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất.

Ca sĩ Ngọc Khuê và con trai Dino.

Mang màu sắc hài – hành động, Thị phi khai thác những câu chuyện quen thuộc của đời sống đô thị, nơi ranh giới giữa đúng – sai, thật – giả trở nên mong manh. Âm nhạc được sử dụng như trục kể chuyện xuyên suốt, kết hợp với ngôn ngữ điện ảnh để tạo nên một trải nghiệm nhiều tầng cảm xúc.

Phần âm nhạc của dự án được xây dựng như một EP độc lập gồm ba ca khúc: Lựa chọn của em luôn là anh, Thị phi và Bạn đời. Mỗi bài hát đại diện cho một giai đoạn tâm lý của nhân vật chính, từ giằng xé lựa chọn, đối diện với định kiến đến buông bỏ và tìm lại bình yên.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, Ngọc Khuê cho biết “thị phi” không phải là điều xa lạ. “Ai trong đời cũng từng gặp phải thị phi, tôi cũng không ngoại lệ. Dự án này giống như một cách để tôi kể lại những cảm xúc của mình”, cô nói.

Đáng chú ý, Thị phi còn gắn với một dấu mốc cá nhân đặc biệt khi được ấp ủ từ lúc nữ ca sĩ mang thai con trai. Khi dự án chính thức bấm máy, bé mới 4 tháng tuổi nhưng vẫn theo mẹ ra trường quay.

“Suốt quá trình quay, bé rất ngoan, đến giờ là ăn và ngủ nên không ảnh hưởng đến ê-kíp. Có một cảnh bé khóc trên phim, thực ra là lúc đói và mọi người kịp ghi lại khoảnh khắc rất thật”, cô kể lại.

Ca sĩ Ngọc Khuê trở lại với dự án phim ca nhạc "Thị phi".

Với Ngọc Khuê, việc vừa làm mẹ vừa tham gia sản xuất là trải nghiệm nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Những tranh luận trong ê-kíp, theo cô, là điều khó tránh khỏi nhưng cần thiết để hoàn thiện sản phẩm. “Có lúc chúng tôi căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn tìm được tiếng nói chung”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Bối cảnh phim được đặt tại một khu tập thể cũ giữa lòng thành phố – nơi tập hợp những con người bình dị với nhiều câu chuyện riêng, phản chiếu một xã hội hiện đại đầy định kiến và những lời đồn đoán.

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về mức độ kịch tính của phim, Ngọc Khuê cho biết ê-kíp không đặt nặng yếu tố “giật gân”, mà muốn dẫn dắt câu chuyện qua nhiều tầng cảm xúc để cuối cùng quay về những giá trị gần gũi nhất.

Phim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như Lan Hương, Minh Vượng, Đỗ Kỷ, Hồ Phong, góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện. Đảm nhận vai bà bán nước chè trong dự án, Minh Vượng cho biết sau 4 năm mới trở lại với một sản phẩm nghệ thuật, bà có nhiều cảm xúc đan xen.

“Ở thời điểm này tôi cũng đã có tuổi, không còn nhanh nhạy và nhiều năng lượng như các bạn trẻ nữa”, nữ nghệ sĩ chia sẻ, đồng thời nói thêm lý do nhận lời tham gia chủ yếu vì sự yêu mến dành cho Ngọc Khuê.

Từ câu chuyện trong tác phẩm, nữ nghệ sĩ cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cách con người đối diện với những va chạm trong đời sống. “Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong đợi, cũng không thể chiều theo ý từng người, nên điều quan trọng là chúng ta học cách yêu thương và chia sẻ với nhau”, bà bày tỏ, nhấn mạnh thông điệp của bộ phim.