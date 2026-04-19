Ngỡ ngàng phiên bản GenZ của 'Romeo và Juliet' trên sân khấu nhạc kịch học đường

Tối 18/4, vở nhạc kịch "Romeo và Juliet" của William Shakespeare được học sinh trường Phổ thông liên cấp Olympia công diễn tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), đánh dấu mùa nhạc kịch của năm học 2025–2026.

Tiếp nối hành trình đưa các tác phẩm văn học kinh điển lên sân khấu học đường như "Les Misérables", "The Hunchback of Notre-Dame" hay "The Man Who Laughs", dự án năm nay tiếp tục lựa chọn một bi kịch nổi tiếng của văn học thế giới.

Tác phẩm kể về mối tình giữa hai người trẻ thuộc hai gia tộc đối địch. Vở diễn "Romeo và Juliet" phiên bản 'Gen Z' Olympia không chỉ là sự tái hiện nguyên tác, mà còn là cách các em thổi hồn vào câu chuyện tình yêu bất hủ bằng ngôn ngữ hiện đại. Vở diễn gợi ra những vấn đề gần gũi với người trẻ hôm nay, như cách đối diện định kiến hay tìm kiếm sự hòa giải trong những xung đột.

Romeo và Juliet phiên bản "Gen Z" của học sinh trường Phổ thông liên cấp Olympia.

Nhạc kịch tiếng Anh là một trong những dự án học tập liên môn đặc sắc của học sinh trường Phổ thông liên cấp Olympia. Đây không chỉ là sân chơi cho các bạn học sinh yêu nghệ thuật sân khấu được thể hiện tài năng mà còn là nơi để các em được học Ngữ văn, tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật… sáng tạo. Đồng thời, phát triển được nhiều năng lực quan trọng khác khi tất cả các khâu từ lên kịch bản, đạo diễn, diễn xuất, âm nhạc, truyền thông, bán vé đều do học sinh tự thực hiện, dưới sự cố vấn của thầy cô.

Đảm nhận vai Romeo, nam sinh Nguyễn Minh Đức cho biết cảm xúc trước giờ diễn là sự pha trộn giữa hồi hộp và háo hức. “Đó là mạch cảm xúc vừa hồi hộp, vừa lo sợ nhưng cũng rất hào hứng. Hồi hộp vì phải diễn trước hàng trăm khán giả, nhưng em cũng mong mang đến một màn thể hiện tốt nhất sau nhiều tháng chuẩn bị”, Đức nói.

Trong khi đó, Thái Vũ Minh Châu – nữ sinh đảm nhận vai Juliet cho biết hai đêm diễn là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài 9 tháng của cả câu lạc bộ. Các diễn viên đã lao động nghệ thuật miệt mài: từ việc tập luyện, hóa trang, dàn dựng cho đến lúc vở kịch thực sự "thở" và "sống" trên sân khấu qua từng câu thoại tiếng Anh.

“Quá trình tập luyện, em học cách nhập tâm vào nhân vật và thể hiện cảm xúc không chỉ qua gương mặt mà còn qua hành động và ngôn ngữ cơ thể", nữ sinh chia sẻ.

Theo các thành viên câu lạc bộ, nhạc kịch là trải nghiệm đặc biệt khi kết hợp nhiều yếu tố nghệ thuật như diễn xuất, âm nhạc và chuyển động sân khấu. Quá trình tập luyện cũng giúp học sinh hiểu sâu hơn về nhân vật và cách thể hiện cảm xúc trước khán giả.

Mùa diễn năm nay có quy mô lớn nhất kể từ khi câu lạc bộ nhạc kịch của Olympia được thành lập. Hơn 100 học sinh tham gia dự án với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên, hợp xướng, vũ đoàn đến các nhóm hậu đài như đạo cụ, truyền thông và tổ chức chương trình.

Phân cảnh gây xúc động trong vở diễn.

Trong phiên bản "tái hiện" của Olympia, tác phẩm kinh điển được tiếp cận theo hướng đương đại hơn, kết hợp yếu tố hợp xướng, vũ đạo và dàn dựng sân khấu để làm nổi bật tâm lý nhân vật.

Tham gia vở diễn với vai Lord Capulet đồng thời phụ trách thiết kế đạo cụ, em Nguyễn Tú Nam Anh cho biết quy mô của mùa diễn năm nay lớn hơn đáng kể so với các năm trước.

“Khoảnh khắc em cảm nhận rõ sự khác biệt là khi các tấm nhà sân khấu được dựng lên, cho thấy rõ sự đồ sộ của vở kịch năm nay so với các mùa trước", Nam Anh cho hay ê-kíp phải làm việc với nhiều bên để tìm nguồn vật liệu và hỗ trợ lắp đặt các tấm nhà sân khấu.

Màn trình diễn nhạc kịch 100% tiếng Anh, có phụ đề cho khán giả thưởng thức.

Cô Lan Phương, Tổng đạo diễn - giáo viên phụ trách dự án cho rằng, nghệ thuật chính là "cây cầu cảm xúc" giúp học sinh bước vào thế giới của Shakespeare một cách tự nhiên, tiếp cận tác phẩm văn học kinh điển sâu sắc hơn.

Theo nữ giáo viên, nếu chỉ đọc văn bản, học sinh có thể cảm thấy khoảng cách về ngôn ngữ và bối cảnh lịch sử. Tuy nhiên khi tác phẩm được đưa lên sân khấu, âm nhạc, ánh sáng và chuyển động giúp câu chuyện trở nên sống động hơn. Quá trình tham gia dự án cũng giúp học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

Vở nhạc kịch "Romeo và Juliet" phiên bản Olympia công phu và ấn tượng đã chinh phục trái tim đông đảo khán giả Nhà hát Âu Cơ.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, dự án nhạc kịch năm nay tiếp tục gắn với hoạt động thiện nguyện. Toàn bộ lợi nhuận từ hai đêm diễn sẽ được sử dụng để xây dựng thư viện cho Trường Tiểu học Nhữ Khê (Tuyên Quang), góp phần mang thêm sách đến cho các em nhỏ vùng cao.

Sau nhiều mùa dàn dựng các tác phẩm kinh điển, dự án nhạc kịch của Olympia đang dần trở thành một hoạt động nghệ thuật đặc trưng của nhà trường, đồng thời mang lại cho học sinh cơ hội học tập thông qua trải nghiệm sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng.