Ngắm dàn mỹ nữ khoe sắc trong vũ điệu đường phố bên bờ vịnh Hạ Long

Tối 30/4, chương trình Carnaval Hạ Long 2026, tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới” mang đến cho hàng vạn người dân, du khách không gian lễ hội sôi động, đặc sắc.
Điểm nhấn là hoạt động vũ điệu đường phố rực rỡ trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ Công viên Lán Bè đến Quảng trường 30/10).
Được mở màn lúc 18h30, màn diễu diễn đường phố quy tụ 13 đoàn nghệ thuật trong nước và một đoàn quốc tế.
Những "mỹ nữ" hòa mình vào không gian lễ hội bên bờ vịnh di sản Hạ Long tối 30/4.
Đông đảo người dân, du khách hào hứng khi đoàn diễu hành với các vũ công đi qua.
Những đồng bào dân tộc vùng cao của Quảng Ninh với nghệ thuật hát Then độc đáo tham gia vào vũ điệu đường phố.
Nét đẹp từ trang phục truyền thống.
Vũ điệu đường phố có sự tham dự của 100 vũ công chuyên nghiệp, 10 hoa hậu, á hậu, 50 người mẫu, người đẹp và khoảng 450 diễn viên quần chúng, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.
Những nét văn hóa đặc trưng do các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến tại Carnaval Hạ Long 2026.
Khoảng 80.000 khán giả đổ về hòa cùng bầu không khí lễ hội sôi động của Quảng Ninh.