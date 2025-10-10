Nam sinh viên thoát hiểm sau ca mổ cắt khối u lớn hiếm gặp trong ngực

(VTC News) -

Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM vừa phẫu thuật thành công cho một nam sinh viên 20 tuổi có khối u trung thất rất lớn.

Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu đau vùng lưng ngay xương vai phải; đau lan ra trước ngực kèm cảm giác căng tức và mệt mỏi. Kết quả chụp X-quang và CT ngực có cản quang ở bệnh viện cho thấy có khối u kích thước 10cm x 7cm x 7cm trong lồng ngực; có tụ dịch khu trú ở nhĩ phải và xẹp thùy dưới phổi phải.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ u dưới gây mê nội khí quản. Sau 7 ngày, tình trạng mệt mỏi và đau ngực, đau lưng đã hết, bệnh nhân trở lại học tập và sinh hoạt bình thường. Kết quả giải phẫu bệnh lý xác định khối u này là u quái trung thất trưởng thành.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trung thất trưởng thành cho nam sinh 20 tuổi.

Đáng lưu ý, bệnh nhân chơi nhiều môn thể thao như đá bóng, cầu lông, bóng bàn và bơi lội. Theo các bác sĩ, người trẻ mắc bệnh như trường hợp này là hiếm gặp. Trước đó, bệnh cũng không có biểu hiện rõ ràng.

U quái trung thất là khối u tế bào mầm hiếm gặp, thường lành tính, chiếm khoảng 60% tổng số u tế bào mầm ở trung thất. Khối u bao gồm các mô biệt hóa từ một hoặc nhiều lớp tế bào phôi: Ngoại bì, trung bì, nội bì.

U quái trưởng thành thường phát triển chậm, ít triệu chứng và thường được phát hiện tình cờ qua X-quang tim phổi. Triệu chứng chủ yếu khi u chèn ép các cấu trúc lân cận là đau ngực, khó thở, ho hoặc nhiễm trùng phổi.

Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh gồm X-quang, CT ngực, siêu âm tim và MRI giúp xác định vị trí, kích thước, mối quan hệ của khối u với các cấu trúc lân cận, cũng như mô tả thành phần bên trong gồm mô mềm, mỡ và canxi hóa.

Phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp điều trị chính cho u quái trung thất trưởng thành, giúp bệnh nhân hồi phục và phòng ngừa biến chứng do chèn ép các cơ quan quan trọng hoặc nguy cơ ác tính.