Mỹ và Israel gia tăng sức ép, Iran cảnh báo 'địa ngục' nếu leo thang

Cập nhật tổng hợp tin chiến sự Mỹ-Israel và Iran sáng 5/4: Mỹ và Israel hôm 4/4 gia tăng sức ép lên Iran, trong khi Iran cảnh báo khu vực có thể biến thành "địa ngục".

Mỹ-Israel gia tăng sức ép với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đưa ra nhiều thông điệp trái chiều từ khi xung đột bắt đầu bằng cuộc không kích chung Mỹ-Israel vào Iran ngày 28/2, cho biết thời hạn mới nhất để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự đang nhanh chóng đến gần.

“Thời gian sắp hết - còn 48 giờ trước khi 'địa ngục' ập xuống họ. Vinh quang thuộc về Chúa!” ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thông điệp của ông Trump dao động giữa việc ám chỉ tiến triển ngoại giao và đe dọa “ném bom Iran trở về thời kỳ đồ đá”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết nước này đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và chờ Mỹ bật đèn xanh. Theo quan chức này, thời điểm có thể diễn ra trong vòng một tuần tới.

Máy bay F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ngày 31/3. (Ảnh: Reuters)

Iran cảnh báo

Iran trong khi đó cảnh báo Mỹ và Israel rằng “toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục” nếu xung đột leo thang.

Khi xung đột bước sang tuần thứ sáu, Washington đang ở tình thế rủi ro cao với khả năng có một quân nhân Mỹ còn sống đang lẩn trốn ở Iran, cơ hội đàm phán hòa bình rất thấp và sự ủng hộ trong nước đối với chiến sự cũng hạn chế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình với Mỹ thông qua trung gian là Pakistan, nhưng không cho thấy Iran sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu của ông Trump.

“Chúng tôi rất cảm kích những nỗ lực của Pakistan và chưa bao giờ từ chối đến Islamabad. Điều chúng tôi quan tâm là các điều kiện cho một kết thúc dứt điểm và lâu dài của cuộc chiến phi pháp áp đặt lên chúng tôi”, ông viết trên mạng xã hội X.

Sau cuộc tấn công thứ tư gần nhà máy điện Bushehr, Iran cảnh báo tại Liên hợp quốc về “tình huống không thể chấp nhận, có nguy cơ rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng”.

Cuộc chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gây ra khủng hoảng năng lượng và đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Iran gần như đã đóng eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới.

Iran cũng phóng drone và tên lửa vào Israel, ngoài ra nhắm vào các nước vùng Vịnh đồng minh của Mỹ. Các nước này chưa tham chiến trực tiếp do lo ngại leo thang.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết quân đội nước này tấn công các trạm radar của Mỹ và một nhà máy nhôm liên quan đến Mỹ tại UAE, cũng như trụ sở quân đội Mỹ tại Kuwait. Iran cũng tuyên bố tấn công một tàu liên quan đến Israel bằng drone tại eo biển, khiến con tàu bốc cháy.

Nhóm Houthi tại Yemen trong khi đó cho biết họ tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và drone, phối hợp với lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và Hezbollah. Israel chưa xác nhận các cuộc tấn công này.

Trong một diễn biến khác, máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ bị Iran bắn hạ, thành viên phi hành đoàn được cứu. Hai trực thăng Black Hawk tham gia tìm kiếm cũng bị bắn nhưng thoát khỏi không phận Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang rà soát khu vực phía tây nam nơi máy bay rơi, và chính quyền địa phương hứa thưởng cho bất kỳ ai bắt hoặc tiêu diệt “lực lượng thù địch”.

Iran tuyên bố sử dụng hệ thống phòng không mới để bắn trúng máy bay Mỹ, drone và tên lửa hành trình. Việc Iran bắn rơi hai máy bay Mỹ cho thấy rủi ro vẫn rất lớn đối với không quân Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố của ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng Mỹ kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran.

“Đối phương nên biết chúng tôi dựa vào các hệ thống phòng không mới do chính người dân tài năng của đất nước phát triển", một phát ngôn viên quân đội Iran cho biết.

Khu hoá dầu Iran bị tấn công. (Nguồn: Reuters)

Khu hoá dầu Iran bị tấn công

Truyền thông Iran đưa tin khu hóa dầu ở phía tây nam nước này bị không kích, khiến 5 người bị thương, sau đó đám cháy được dập tắt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đứng sau cuộc tấn công, cho biết cơ sở này sản xuất vật liệu cho chất nổ và tên lửa.

Israel cũng đang tiến hành chiến dịch song song chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở của nhóm này tại Beirut.