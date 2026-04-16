Mượn điện thoại của tài xế GrabBike rồi vờ đi vệ sinh để cướp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Tân (sinh năm 1999, trú phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 6/4, Phan Văn Tân thuê xe dịch vụ GrabBike do anh L.Q.H. (sinh năm 1992, trú phường Hòa Xuân) điều khiển, yêu cầu chở đến nhiều địa điểm khác nhau.

Phan Văn Tân bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án. (Ảnh: C.A)

Khoảng 13h15 cùng ngày, khi đến khu vực cầu Cây Gáo thuộc thôn Thanh Châu, xã Thu Bồn, lợi dụng sơ hở của tài xế GrabBike, Phan Văn Tân mượn điện thoại của anh (chiếc iPhone 14 Promax màu trắng) với lý do gọi bạn ra gặp. Sau đó, Tân xin dừng xe đi vệ sinh rồi cầm điện thoại bỏ chạy ra khu vực bãi cát nhằm tẩu thoát.

Phát hiện Tân muốn cướp điện thoại của mình, anh H. vừa truy đuổi vừa tri hô để nhờ người dân xung quanh hỗ trợ. Khi thấy không thể đuổi kịp Tân, anh H. nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Thu Bồn để trình báo.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt nóng kẻ cướp điện thoại.

Đến 14h cùng ngày, Phan Văn Tân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Thanh Châu. Công an thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động iPhone 14 Promax màu trắng.

Cách đây hơn 1 tháng, tại Hà Nội xảy ra vụ nam thanh niên dí dao doạ nhân viên cửa hàng Circle K, cướp tiền lúc rạng sáng

Cụ thể, khoảng 2h ngày 14/3 do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hoàng Minh Tiến (SN 2002; trú tại phố Khánh Trung, phường Hoa Lư, Ninh Bình) nảy sinh ý định đi cướp tài sản tại các cửa hàng Circle K.

Thực hiện ý định trên Tiến chuẩn bị 1 con dao gọt hoa quả bằng inox dài khoảng 30cm, chuôi bằng nhựa màu đen dài 18,5cm, lưỡi dao dài 11,5cm cất giấu vào túi bên trong áo khoác.

Sau đó Tiến lái xe máy, dùng khẩu trang che biển số, từ phòng trọ ở ngõ 6 Miếu Đầm, phường Tây Mỗ, Hà Nội, đi đến đến các cửa hàng Circle K quanh khu vực phường Hà Đông để tìm cửa hàng nào vắng khách để cướp tài sản.

Tiến đi qua các cửa hàng Circle K ở phố Văn Khê, phố Nguyễn Viết Xuân nhưng các cửa hàng này đông người nên hắn không vào để cướp tài sản mà tiếp tục đi tìm các cửa hàng khác.

Đến khoảng 3h40 cùng ngày, Tiến đến cửa hàng Circle K số 12A Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, quan sát trong cửa hàng chỉ có 1 nhân viên nữ là chị B.N.A (SN 2007; trú xã Hải Tiến, Ninh Bình) đang làm việc, xung quanh không có khách hàng.

Tiến dựng xe ở trước cửa rồi đi vào bên trong cửa hàng, đi lòng vòng giả vờ tìm mua đồ. Sau đó, hắn đi vào bên trong quầy thu ngân chỗ chị N.A. đứng rồi rút con dao ở trong túi áo khoác ra hướng về phía nữ nhân viên đe dọa: “Mày biết tao vào đây làm gì không”. Chị N.A. sợ hãi và tránh sang một bên.

Sau đó Tiến, bấm vào nút “Cash Drop” trên màn hình quầy thu ngân để khay đựng tiền ở quầy thu ngân mở ra. Tiến lấy hơn 2,5 triệu đồng trong quầy thu ngân, cất vào túi rồi bỏ đi.

Lấy được tiền, Tiến đến quán điện tử ở khu vực phường Tây Mỗ để chơi điện tử và chi tiêu cá nhân hết số tiền trên. Đến tối ngày 14/3, Tiến đến công an phường Hà Đông xin đầu thú, khai nhận hành vi.