Mua rắn hổ chúa từ người lạ trên mạng, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Huy (SN 1987, trú thôn Tư, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 12/5, Công an xã Hiển Khánh phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Đình Huy điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Nguyễn Đình Huy cùng cá thể rắn hổ chúa quý hiếm bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp có 1 con rắn hổ chúa đã chết. Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB – nhóm động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, Huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể rắn hổ chúa. Làm việc với cơ quan công an, người này khai đã mua rắn qua mạng xã hội từ một người không rõ danh tính để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, hoạt động mua bán động vật hoang dã qua mạng xã hội và các hội nhóm trực tuyến diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.