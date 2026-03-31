Mưa đá trút xuống xã miền núi Lạng Sơn, người dân vội vàng tìm nơi trú ẩn

(VTC News) -

Mưa đá tại Pắc Dào, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn.

Vào khoảng 17h25 ngày 31/3, một trận mưa đá xuất hiện tại một số xã miền núi của tỉnh Lạng Sơn như Tân Tiến, Tràng Định.

Theo ghi nhận, trước thời điểm xảy ra hiện tượng, thời tiết trên địa bàn vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, dông lốc kèm mưa lớn ập đến, kéo theo mưa đá rơi dày đặc đúng vào giờ tan tầm, khiến nhiều người dân phải nhanh chóng tìm nơi trú tránh để đảm bảo an toàn.

Lượng mưa đá dày tại thôn Pắc Dào, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh cắt từ clip).

Lãnh đạo xã Tân Tiến cho biết nhiều thôn trên địa bàn xã xuất hiện mưa đá, trong đó nhiều nhất là thôn Háng Mò và thôn Pắc Dào.

Hiện tượng mưa đá chỉ kéo dài trong vài phút nên bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 29/3, tại các khu vực Châu Hạnh, Tân Lạc (cũ), nay thuộc xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), người dân cũng ghi nhận một cơn dông kéo đến sau gần một ngày nắng nóng, oi bức. Trong cơn dông, mưa đá trút xuống kéo dài gần 10 phút với nhiều kích cỡ khác nhau, trong đó có những viên đá lớn.

Người dân địa phương cho biết, đang ở trong nhà thì nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, nhìn ra thấy mưa đá trắng xóa. Nhiều cục mưa đá to bằng ngón chân cái, không ai dám ra ngoài lúc đó.

Do thời gian mưa đá diễn ra ngắn, kích thước hạt đá không quá lớn nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản.