MTTQ Việt Nam đề xuất sửa quy định về bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội

Thông tin trên được Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đưa ra tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI, sáng 13/5.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.

Bà Hà Thị Nga cho biết, trong bài phát biểu chỉ đạo Đại hội tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Mặt trận không làm thay Nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị: quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh Nhân dân".

Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam không có đoàn viên, hội viên nhưng có các tổ chức thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội đang hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật.

"Như vậy, MTTQ có vai trò điều phối, hiệp thương thống nhất hành động trong các hoạt động. Từ ngày 1/7/2026 khi 5 tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc đến nay, hoạt động điều phối của MTTQ Việt Nam đã từng bước được khẳng định", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga dẫn chứng, dù Đoàn Chủ tịch Đại hội nhiệm kỳ này chỉ còn 33 người, giảm so với 55 người của nhiệm kỳ trước, công tác điều hành Đại hội vẫn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả.

Bà Hà Thị Nga thông tin, đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành việc tổng hợp các nội dung để sửa đổi, bổ sung Quyết định 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Trong đó sẽ có các nội dung đang đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để sửa đổi theo hướng quy định rõ hơn chức năng, tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội, khi các tổ chức này về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo tính độc lập theo quy định điều lệ của các tổ chức", bà Hà Thị Nga nói.

Nhấn mạnh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang rất nỗ lực trong nhiệm vụ này, bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn sớm nhận được sự đồng thuận của các cơ quan Trung ương, các cơ quan có liên quan và sớm có cái ý kiến của Bộ Chính trị để thực hiện nội dung này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, sau khi sửa đổi, bổ sung Quyết định 304 của Bộ Chính trị, cơ quan này sẽ sửa đổi quy chế hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ đó hoạt động sẽ mạch lạc, hiệu quả hơn, đồng thời thể hiện rõ được vai trò điều phối, chủ trì của MTTQ.