Một vé trúng độc đắc Vietlott gần 92 tỷ đồng

Bộ số may mắn trúng Jackpot 1 (độc đắc) là: 02-07-15-22-47-52. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh gần 83 tỷ đồng.

Một vé trúng độc đắc Vietlott gần 92 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Vào tối 10/4, Vietlott cũng phát thông báo có một vé trúng độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 79 tỷ đồng. Bộ số may mắn trúng giải là: 07-08-10-16-28-35. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 71 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11/3, Vietlott đã trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.477 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho ông N.V.H (ngụ TP.HCM).

Ông H. là người may mắn khi mua 3 bộ số tại một điểm bán hàng ở phường Tân Uyên, TP.HCM, trong đó 1 bộ số đã trúng giải độc đắc. Bộ số mang lại vận may cho ông là: 02-04-08-15-17-28.

Ông H. ở TP.HCM trúng độc đắc hơn 35 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ông H. cho biết mình đã nghỉ hưu. Hàng ngày, ông thường mua vé số, chơi cờ tướng và chăm sóc cây cảnh để giải trí. Bộ số trúng thưởng là dãy số ông đặc biệt yêu thích, được tạo từ ngày tháng năm sinh của cháu nội và ngày sinh của chính ông.

"Không ngờ chính thói quen mua bộ số ngày sinh nhật lại mang đến cho tôi giải thưởng quá lớn”, ông H. nói.

Tại buổi trao thưởng, con dâu của ông H. chia sẻ, khi bố chồng của chị báo đã trúng độc đắc thì cả nhà không ai tin. Tuy nhiên, khi dò vé trên website chính thức của Vietlott thì mới ngỡ ngàng vì trúng độc đắc.

Theo ông H, ông sẽ sử dụng số tiền để hỗ trợ các con, lo cho cuộc sống gia đình và thực hiện các hoạt động từ thiện.

Cũng theo quy định, ông H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP.HCM, với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng (10% giá trị Jackpot) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.