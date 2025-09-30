Một số mẹo đơn giản sửa lỗi Smart TV

(VTC News) -

TV thông minh ngày nay gần như trở thành màn hình giải trí phổ biến nhất trong gia đình, cho phép người dùng xem từ các kênh truyền hình, thể thao đến ứng dụng và dịch vụ trực tuyến một cách dễ dàng.

Dù tiện lợi là vậy, Smart TV vẫn thường gặp lỗi khiến trải nghiệm giải trí bị gián đoạn. Những sự cố như ứng dụng treo, màn hình giật, hay không kết nối được Wi-Fi thường bắt nguồn từ cài đặt, phần mềm lỗi thời hoặc tín hiệu yếu – và hoàn toàn có thể tự xử lý với một vài mẹo đơn giản sau:

Khắc phục lỗi không kết nối được Wi-Fi

Một trong những sự cố thường gặp nhất là TV không vào được Wi-Fi. Hãy thử khởi động lại cả TV và router. Nếu vẫn lỗi, vào phần Cài đặt mạng, quên mạng cũ rồi nhập lại mật khẩu. Đôi khi, việc cập nhật firmware (chương trình cơ sở) cho TV sẽ giúp tăng khả năng tương thích với router mới.

Một trong những lỗi thường gặp trên Smart TV là lỗi kết nối Wifi. (Ảnh: Samsung)

Sửa lỗi ứng dụng treo hoặc không mở được

Khi ứng dụng yêu thích bị treo hoặc không khởi chạy, nguyên nhân thường do phần mềm đã lỗi thời. Hãy đảm bảo rằng TV của bạn đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Nếu chỉ một ứng dụng bị lỗi, hãy gỡ và cài lại. Một số dòng TV còn cho phép xóa cache để cải thiện hiệu suất.

TV bật nhưng chỉ hiện màn hình đen

Tình trạng màn hình đen thường khiến người dùng hoang mang. Trước tiên, hãy kiểm tra cáp HDMI và cổng kết nối, sau đó thử bằng thiết bị khác. Nếu không cải thiện, rút điện TV trong 10–15 phút rồi cắm lại. Trường hợp vẫn không có hình, có thể liên quan đến phần cứng và cần mang đi kiểm tra.

Nếu Smart TV chỉ hiện màn hình đen, bạn có thể nhanh chóng thu hẹp nguyên nhân bằng một vài bước kiểm tra đơn giản. (Ảnh: Makeuseof)

Âm thanh bị trễ hoặc mất hoàn toàn

Lỗi âm thanh như trễ nhịp, méo hoặc mất hẳn có thể do Bluetooth hoặc do cài đặt không đồng bộ. Nhiều Smart TV có tùy chỉnh độ trễ âm thanh để đồng bộ với hình ảnh. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy khôi phục thiết lập âm thanh gốc hoặc cập nhật bản vá mới từ nhà sản xuất.

Điều khiển không hoạt động

Điều khiển hỏng khiến việc điều khiển tivi trở nên bất tiện. Trước tiên, hãy kiểm tra pin. Nếu pin còn tốt, tháo ra rồi nhấn tất cả các nút vài giây để xả điện dư. Với loại điều khiển có điều khiển giọng nói hoặc cảm ứng, hãy chắc chắn rằng chúng đã được ghép đôi đúng cách với TV. Ngoài ra, bạn có thể dùng ứng dụng điều khiển TV trên điện thoại thay thế.

Giao diện chậm hoặc bị lag

Smart TV giống như một chiếc máy tính nhỏ, vì vậy nếu chạy quá nhiều ứng dụng sẽ dễ bị chậm. Để cải thiện, hãy xóa cache, gỡ bỏ những ứng dụng không cần thiết và khởi động lại TV thường xuyên. Nếu tình trạng lag vẫn tiếp diễn, hãy thử khôi phục cài đặt gốc để loại bỏ file rác hoặc lỗi ẩn.

Hình ảnh không ổn định

Một số TV đôi khi hiển thị hình ảnh quá sáng, quá tối hoặc màu sắc thiếu tự nhiên. Nguyên nhân thường là do cài đặt hình ảnh. Bạn có thể chọn các chế độ có sẵn như Vivid, Cinema, Game Mode, hoặc tự điều chỉnh độ sáng, tương phản và màu sắc. Nếu TV hỗ trợ HDR, hãy chắc chắn rằng nội dung bạn xem cũng tương thích HDR để có chất lượng tốt nhất.

Một chiếc Smart TV có hình ảnh quá tối hoặc quá sáng, rất có thể nguyên nhân nằm ở các cài đặt mặc định chưa phù hợp với sở thích của bạn. (Ảnh: Makeuseof)

Không cập nhật được phần mềm

Cập nhật firmware giúp TV hoạt động mượt mà hơn. Nếu không thể cập nhật trực tiếp, hãy kiểm tra kết nối mạng. Một số trường hợp, bạn có thể tải firmware từ website của hãng về USB rồi cập nhật thủ công qua cổng USB của TV. Hãy làm đúng hướng dẫn để tránh gây lỗi nghiêm trọng.

Cổng HDMI không nhận thiết bị

Khi TV không nhận thiết bị HDMI như máy chơi game hay đầu phát, hãy thử đổi cáp hoặc dùng cổng HDMI khác. Một số TV có cài đặt giới hạn kết nối, vì vậy bạn có thể thử bật/tắt HDMI-CEC. Nếu toàn bộ cổng HDMI đều không hoạt động, hãy cập nhật phần mềm hoặc reset TV.

TV tự khởi động lại hoặc tắt đột ngột

Nếu TV liên tục khởi động lại, nguyên nhân có thể do quá nhiệt, lỗi phần mềm hoặc nguồn điện. Hãy đảm bảo TV đặt nơi thoáng mát, không bị bí hơi. Thử gỡ ứng dụng vừa cài gây lỗi, hoặc cập nhật firmware để khắc phục vòng lặp khởi động. Nếu tình trạng kéo dài, có thể phần cứng gặp vấn đề và cần được kiểm tra bởi dịch vụ sửa chữa.