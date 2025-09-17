Món gì có thể gây tăng đường huyết buổi sáng?

(VTC News) -

Miến dong

Miến dong được làm từ tinh bột củ dong riềng, chứa ít chất béo và không cholesterol. Tuy nhiên, thành phần chính của nó vẫn là tinh bột tinh chế.

Báo Lao động dẫn nguồn nghiên cứu International Tables of Glycemic Index cho biết, chỉ số đường huyết (GI) của miến dao động từ 60-70, thuộc nhóm trung bình đến cao. Điều này đồng nghĩa với việc ăn miến có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao sẽ làm tăng glucose máu nhanh chóng, gây áp lực cho tuyến tụy phải tiết insulin nhiều hơn.

Với người có nguy cơ tiểu đường, việc thường xuyên sử dụng các món ăn như miến có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin.

Buổi sáng, sau một đêm dài không ăn uống, cơ thể nhạy cảm hơn với lượng carbohydrate nạp vào.

Khi ăn một bát miến, đặc biệt là miến nấu với nước dùng nhiều gia vị và ít chất xơ, lượng tinh bột được hấp thụ nhanh chóng khiến đường huyết tăng đột ngột.

Điều này khác với việc ăn miến kèm rau xanh và protein, vốn có thể làm chậm tốc độ hấp thu đường.

Bên cạnh đó, thói quen thêm nhiều gia vị như dầu mỡ, nước hầm xương hoặc topping chiên rán khiến món ăn buổi sáng này trở nên khó kiểm soát năng lượng hơn.

Đường huyết tăng cao sau bữa sáng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Tình trạng “đỉnh đường huyết sau bữa sáng” là yếu tố nguy cơ độc lập làm tăng biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường type 2.

Miến dong và thực phẩm chế biến sẵn là những món dễ tăng đường huyết

Thực phẩm chế biến sẵn

Báo VnExpress dẫn lời PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, Thực phẩm gây tăng đường huyết còn phụ thuộc vào lượng ăn, cách chế biến và cách ăn.

Một số món buổi sáng nên hạn chế bởi có thể gây tăng đường huyết, được khuyến cáo nên hạn chế với bệnh nhân đái tháo đường hay những người có lượng đường trong máu cao, bao gồm: gạo lứt rang, cơm cháy, bánh mỳ trắng, khoai nướng, khoai tây chiên, cháo, xôi, bột sắn dây.

Trong thực phẩm nói chung, nên hạn chế ăn trứng vịt, thịt nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng, mỳ tôm, đồ hộp.

Đặc biệt, bữa sáng cần hạn chế sữa đặc có đường, nước ngọt đóng chai, mỡ động vật, bơ, pho mát, đồ chiên rán ngập dầu như bánh rán, bánh khoai, bánh chuối.

Lưu ý:

Việc lựa chọn món ăn sáng phù hợp quan trọng không kém việc kiểm soát tổng lượng đường trong ngày.

Miến dong không phải thực phẩm “cấm kỵ”, nhưng cần ăn đúng cách. Người khỏe mạnh vẫn có thể thưởng thức 1-2 lần/tuần, với điều kiện:

Kết hợp nhiều rau xanh và đạm nạc (thịt gà, cá, tôm) để tăng chất xơ và protein.

Hạn chế nước dùng nhiều dầu mỡ; nên chọn cách nấu thanh đạm.

Không nên ăn khi bụng đói hoàn toàn, có thể ăn kèm hoa quả ít đường như bưởi hoặc táo để làm chậm hấp thu glucose.

Dù là ăn gì, khẩu phần ăn nên cân đối giữa các nhóm chất dinh dưỡng: chất đường bột 50-60%, chất đạm 15-20%, chất béo <30%. Sử dụng đủ rau xanh và quả tươi, uống đủ nước và ăn nhạt. Nếu có vấn đề về đường huyết, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng.

Lượng đường trong máu cao kéo dài gây hại mạch máu, dẫn đến bệnh tim mạch vành, bệnh thận, bệnh về mắt do tiểu đường. Người có nguy cơ cao cần kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên để kiểm soát và giảm nguy cơ biến chứng.