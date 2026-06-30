Máy hút sữa phân khúc phổ thông: Những thương hiệu mẹ nên biết

(VTC News) -

1. Máy hút sữa FatzBaby Chorus 2 Plus - Lực hút mạnh, phễu silicon mềm

Xuất xứ: Hàn Quốc.

Giá tham khảo: 958.000 đồng (cập nhật tháng 6/2026).

Ưu điểm nổi bật:

Chế độ hút linh hoạt: Máy có 3 chu trình hút mô phỏng nhịp bú tự nhiên của bé, kết hợp 5 cấp độ massage và 9 cấp độ hút sữa để mẹ dễ điều chỉnh theo nhu cầu.

Phễu silicon mềm mại: Miệng phễu được làm từ silicon mềm, thiết kế dạng bong bóng giúp massage nhẹ nhàng bầu ngực khi hút.

Lực hút mạnh: Lực hút tối đa lên đến 300 mmHg, hỗ trợ mẹ hút sữa hiệu quả hơn trong mỗi cữ.

Van chống trào ngược: Giúp sữa chảy trực tiếp từ phễu xuống bình, hạn chế sữa trào vào bộ phận hút chân không, giữ máy sạch và khô ráo hơn.

FatzBaby Chorus 2 Plus có phần phễu mềm mại, không gây rát cho mẹ.

2. Máy hút sữa Animo Maxflow Lite - “tân binh” nổi bật với chất lượng xứng tầm

Xuất xứ: Việt Nam.

Giá tham khảo: 845.000 đồng (cập nhật tháng 6/2026).

Ưu điểm nổi bật:

Linh hoạt chế độ hoạt động: Bao gồm chế độ “Mô phỏng bé bú” giúp hỗ trợ kích thích phản xạ xuống sữa tự nhiên ở mẹ.

Chủ động chỉnh lực hút phù hợp: Mỗi chế độ hoạt động của máy có đến 9 nấc lực hút, từ nhẹ cho đến 260 mmHg để hút kiệt sữa một cách hiệu quả.

Chất liệu cao cấp: Các bộ phận của máy làm từ nhựa PP, trong khi phễu lại làm từ 100% silicone cao cấp, chịu được nhiệt độ lên đến 170°C nên sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Pin sạc nhỏ gọn và tiện lợi: Khi sạc đầy, máy có thể dùng được 5 - 6 cữ hút, vừa đủ cả ngày làm việc của mẹ mà không cần phải cắm dây điện phức tạp.

Công nghệ giảm ồn: Tiếng động cơ chỉ dao động tầm dưới 45dB, tương đương tiếng thì thầm nên sẽ không đánh thức bé dậy khi mẹ phải hút sữa vào cữ đêm.

Phân phối chính hãng tại Con Cưng: Khi mua máy tại Con Cưng, mẹ có thể nhận chính sách bảo hành chính hãng và luôn được hỗ trợ sửa chữa kịp thời.

Mời mẹ tìm hiểu chi tiết về máy hút sữa Animo Maxflow Lite ngay tại đây.

Animo Maxflow Lite có thiết kế mềm mại cùng động cơ êm ái, giúp mẹ hút kiệt sữa dễ dàng.

3. Máy hút sữa Ichiko - thiết kế Nhật Bản nhỏ gọn và tiện lợi

Xuất xứ: Nhật Bản.

Giá tham khảo: 470.000 đồng (cập nhật tháng 6/2026).

Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ hút mô phỏng nhịp bú tự nhiên: Giúp hỗ trợ kích thích tuyến sữa và tạo cảm giác quen thuộc hơn cho mẹ.

Phễu hút mềm mại: Phễu silicone mềm ôm sát bầu ngực, hạn chế cảm giác đau rát và giảm tình trạng sữa rò rỉ khi hút.

9 cấp độ hoạt động: Giúp mẹ dễ điều chỉnh lực hút theo từng giai đoạn sử dụng.

Động cơ êm: Phù hợp khi mẹ cần hút sữa tại công sở, nơi công cộng hoặc vào ban đêm mà không muốn làm ảnh hưởng đến bé.

4. Máy hút sữa Real Bubee - dòng máy giá rẻ với tính năng linh hoạt

Xuất xứ: Trung Quốc.

Giá tham khảo: 245.000 đồng (cập nhật tháng 6/2026).

Ưu điểm nổi bật:

Lực hút êm ái: Mô phỏng nhịp bú tự nhiên của bé, kết hợp 6 cấp độ để mẹ lựa chọn.

Chất liệu an toàn: Làm từ nhựa PP, không chứa BPA, chịu được nhiệt độ cao.

Dễ tháo lắp, dễ vệ sinh: Cấu trúc máy đơn giản, giúp mẹ tiết kiệm thời gian sau mỗi cữ hút.

Sử dụng cáp USB: Có thể kết nối với pin sạc dự phòng, cổng USB trên ô tô, máy tính hoặc ổ điện, tiện hơn khi mẹ cần mang máy ra ngoài.

Real Bubee mang lai 56 cấp độ linh hoạt.

5. Máy hút sữa bằng tay Unimom Mezzo - chất lượng sản Hàn Quốc cùng thiết kế trang nhã

Xuất xứ: Hàn Quốc.

Giá tham khảo: 590.000 đồng (cập nhật tháng 6/2026).

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng cơ chế hút sữa dựa trên nhịp bú tự nhiên: Theo chu kỳ hút - nhả - nghỉ giúp ngực mẹ tiết sữa một cách tự nhiên, hạn chế tình trạng tắc sữa.

Hệ thống khép kín: Giúp sữa được hút và lưu thông qua ống thẳng đến bình, tránh sữa tiếp xúc với không khí và gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Tay cầm phủ lớp nhựa mềm chống trượt: Nhằm hạn chế trơn trượt để mẹ hút sữa hiệu quả hơn, từ đó giảm tình trạng đau cơ tay khi sử dụng lâu.

Phễu hút sữa có kích thước hợp lý, phù hợp với bầu ngực của đa số các mẹ giúp đem lại sự thoải mái và hiệu quả hút sữa cao hơn.

Trên đây là một số dòng máy hút sữa thuộc phân khúc phổ thông đang được nhiều mẹ quan tâm. Trong đó, Animo Maxflow Lite đang được phân phối tại hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc, ba mẹ có thể ghé cửa hàng gần nhất, hoặc vào website concung.com để tìm hiểu thông tin chi tiết.