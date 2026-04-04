Mâu thuẫn kinh doanh, hỗn chiến ngay trên đường phố

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.T.T.N (35 tuổi), T.B.A (36 tuổi, cùng ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), B.N.D (24 tuổi), H.V.D (27 tuổi) và H.D.H (27 tuổi, cùng ngụ xã Ea Súp, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Những người này liên quan vụ hỗn chiến xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng vào chiều 31/3.

Nhóm người hỗn chiến bị tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh giữa N.T.T.N và V.M.T (16 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM), hai bên xảy ra cự cãi, sau đó lao vào đánh nhau trước số 281 Cách Mạng Tháng 8.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc. Lực lượng chức năng sau đó mời các đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần giữ bình tĩnh, ứng xử đúng mực, tránh vi phạm pháp luật.