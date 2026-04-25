Lễ hội bánh mì Việt Nam đông nghịt người xếp hàng, chờ thưởng thức

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 25/4 tại công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TP.HCM) - nơi đang diễn ra lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ tư - 167 gian hàng hoạt động thu hút đông đảo người dân ghé tham quan, thưởng thức.
Lễ hội bánh mì năm nay với chủ đề "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu", không chỉ là sự kiện ẩm thực mà còn là không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp, với nhiều hoạt động như tọa đàm, cuộc thi tay nghề và chương trình thiện nguyện.
Dù trưa nắng nhưng rất đông người dân và du khách vẫn hào hứng có mặt để thưởng thức những món bánh mì Việt Nam độc đáo.
Các quầy bánh mì luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Nhân viên liên tục nướng bánh, kẹp nhân, phục vụ không ngơi tay.
Những ổ bánh mì vừa ra lò, vỏ vàng ruộm, giòn rụm, tỏa mùi thơm đặc trưng giữa không khí nhộn nhịp của lễ hội.
Nhân bánh đầy đặn với thịt, chả, rau và nước sốt, được kẹp nhanh tay trước khi trao cho khách đang chờ.
Dòng người xếp hàng dài dưới nắng tại khu vực các gian hàng bánh mì. Nhiều người che kín khẩu trang, áo khoác để tránh cái nắng gay gắt ở TP.HCM.
Du khách tranh thủ thưởng thức bánh mì ngay khi vừa nhận, sau gần 30 phút chờ đợi. "Bánh mì là món ăn đặc trưng của TP.HCM, mình rất thích. Tại lễ hội, mình có thể thoả thích thưởng thức cùng lúc nhiều thương hiệu bánh mì lâu đời của TP.HCM mà không cần đi xa", Thuỳ Trang - sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, điểm mới của lễ hội năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, cùng nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi Pagett Award, các buổi tọa đàm và hoạt động giao thương...
"Điều này không chỉ tăng tính quốc tế cho sự kiện mà còn mở ra không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp, vốn có mối liên hệ lịch sử trong hành trình hình thành bánh mì Việt", bà Khánh nhấn mạnh.
Không chỉ thưởng thức, nhiều người còn tranh thủ check-in với mô hình tháp Eiffel làm từ bánh mì.
Du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh mô hình máy bay khổng lồ được kết từ bánh mì độc đáo.
Nhiều gian hàng trực tiếp nhào bột, nướng bánh tại chỗ phục vụ thực khách.
Không chỉ bánh mì, lễ hội còn có khu vực giao thương ẩm thực với nhiều gian hàng hấp dẫn, cùng hoạt động tặng xe bánh mì nhằm hỗ trợ khởi nghiệp.
Ngoài tham quan, giao lưu, khách đến lễ hội còn được trải nghiệm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn tại các gian hàng của nhà tài trợ.
Với lượng khách tham quan đông đảo, lễ hội bánh mì là một trong những sự kiện ẩm thực tiêu biểu của TP.HCM, góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.