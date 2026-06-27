Lào Cai: Đình làng Nhớn xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

(VTC News) -

Đình Làng Nhớn, thuộc tổ dân phố Suối Ngàn, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX. Nơi đây thờ nhân vật Nguyễn Kim Thảo, thường được Nhân dân gọi bằng tên thân thuộc “Cụ Ớt” – người có công quy tụ cư dân, khai phá vùng đất, bảo vệ xóm làng, Ngài được Nhân dân thờ cúng tôn thờ với vai trò là vị Thành hoàng làng.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình Làng Nhớn.

Đây là công trình tín ngưỡng mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, gắn bó với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Đình làng Nhớn còn là địa điểm đặt trụ sở Ủy ban Hành chính kháng chiến trong những năm 1948 - 1949.

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi Đình được phục dựng vào năm 2002, hoàn thành năm 2004 và tiếp tục được tu bổ, tôn tạo khang trang vào đầu năm 2026.

Các đại biểu cắt băng gắn biển di tích lịch sử Đình làng Nhớn. (Ảnh: Phường Cam Đường)

Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, Đình làng Nhớn mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, không gian văn hoá tâm linh giàu bản sắc của người dân Cam Đường.

Ngày 22/6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Đình làng Nhớn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đình làng Nhớn cho đại diện chính quyền và nhân dân phường Cam Đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của Đình Làng Nhớn, đồng thời xác định trách nhiệm của địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, cùng với đó công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ và các tầng lớp Nhân dân về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của Đình làng Nhớn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cam Đường tới người dân và du khách.