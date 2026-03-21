Lần đầu tiên Quốc hội có đại diện của người dân tộc Ơ Đu

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thông tin về kết quả bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Đại biểu Quốc hội khóa XVI Lo Thị Bảo Vy (sinh ngày 24/3/2002, dân tộc Ơ Đu, xã Nga My, tỉnh Nghệ An).

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, đại biểu người dân tộc Ơ Đu là chị Lo Thị Bảo Vy trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An.

Chị Lo Thị Bảo Vy sinh năm 24/3/2002, quê quán xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Chị có trình độ chuyên môn là Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học, hiện đang là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy là 1 trong 7 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước và cũng là đại biểu Quốc hội khóa XVI trẻ nhất.

Trong chương trình hành động của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nữ giáo viên tiểu học dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để bảo đảm mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số ít người nhất Việt Nam, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me.