Lãi suất huy động đạt 10%/năm, thời gian tới sẽ tăng hay giảm?

Nhận định về diễn biến của lãi suất thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng, nếu lãi suất tiếp tục tăng lên và có nguy cơ cản trở đầu tư, tiêu dùng, nhiều khả năng Chính phủ sẽ có động thái can thiệp.

Ông Huân nhấn mạnh rằng cần hiểu hai chữ “can thiệp” trong bối cảnh điều hành hiện nay không mang nghĩa áp trần hành chính cứng nhắc mà thiên về điều tiết thanh khoản, tín hiệu chính sách và định hướng thị trường để kéo mặt bằng lãi suất về vùng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng.

Thực tế, Việt Nam đang theo đuổi một mục tiêu rất tham vọng là tăng trưởng cao trong các năm tới, thậm chí hướng tới quỹ đạo hai chữ số. Trong một nền kinh tế mà kênh dẫn vốn chủ yếu vẫn là ngân hàng, việc lãi suất cao kéo dài sẽ trực tiếp làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực cần vốn lớn như bất động sản, hạ tầng, công nghiệp chế biến hay năng lượng.

"Nếu chi phí vốn vượt quá khả năng sinh lời kỳ vọng, đầu tư tư nhân sẽ chậm lại, từ đó làm suy yếu động lực tăng trưởng. Vì vậy, về logic chính sách, khó có khả năng nhà điều hành để lãi suất tăng mạnh và kéo dài ngoài tầm kiểm soát”, ông Huân nhận định.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất như: niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa...; tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất.

Các tổ chức tín dụng cũng phải cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả của tổ chức tín dụng, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, theo ông Huân, chính chu kỳ của thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng có thể góp phần kìm hãm hoặc hạ nhiệt đà tăng lãi suất.

Ông phân tích: Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, lãi suất thường bị đẩy lên. Nhưng đến một ngưỡng nhất định, lãi suất cao sẽ tự làm chậm lại cầu tín dụng, doanh nghiệp trì hoãn vay mới, thị trường bất động sản và đầu tư giảm nhịp. Khi cầu vốn hạ nhiệt, áp lực thanh khoản cũng dịu xuống và lãi suất có xu hướng tự ổn định. Đây là cơ chế điều chỉnh nội sinh của thị trường tiền tệ, không cần can thiệp hành chính trực tiếp.

Lãi suất đạt 10%/năm, thời gian tới sẽ tăng hay giảm? (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), trong bối cảnh lãi suất vận hành ở vùng tương đối cao, câu chuyện điều hành không chỉ dừng ở việc “giữ hay giảm” lãi suất, mà sâu xa hơn là khả năng tái cấu trúc chi phí vốn của hệ thống ngân hàng. Muốn duy trì mặt bằng lãi suất huy động ở mức hợp lý và bền vững, các tổ chức tín dụng cần chủ động hơn từ phía “đầu vào” - nơi quyết định chi phí và dư địa điều chỉnh.

Thực tế cho thấy, khi phụ thuộc lớn vào tiền gửi có kỳ hạn với lãi suất cao, ngân hàng sẽ chịu áp lực chi phí vốn lớn, từ đó khó giảm lãi suất cho vay. Vì vậy, việc gia tăng các nguồn vốn chi phí thấp trở thành một hướng đi mang tính nền tảng.

Trọng tâm trước hết là đẩy mạnh tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Đây là nguồn vốn có chi phí thấp, ổn định và phản ánh mức độ gắn kết của khách hàng với ngân hàng. Khi CASA được cải thiện, áp lực nâng lãi suất huy động để cạnh tranh sẽ giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, một hướng đi ngày càng rõ nét là huy động nguồn vốn gắn với các dự án chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trên thị trường quốc tế, các nguồn vốn này thường có chi phí thấp hơn, đi kèm với các tiêu chuẩn minh bạch và quản trị rủi ro cao hơn.

Việc tham gia vào các chương trình tài chính xanh không chỉ giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các dòng vốn dài hạn với chi phí hợp lý. Đồng thời, đây cũng là xu hướng phù hợp với định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế, tạo ra sự cộng hưởng tích cực giữa chính sách tiền tệ và mục tiêu tăng trưởng xanh.

"Khi chi phí đầu vào được tối ưu, áp lực lên lãi suất sẽ giảm một cách tự nhiên, qua đó tạo điều kiện để dòng vốn đến với nền kinh tế với mức chi phí hợp lý hơn.

Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là một bước chuyển mang tính chiến lược - giúp thị trường tài chính vận hành ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng trong trung và dài hạn", ông Huy nhấn mạnh.