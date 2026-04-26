Khởi tố vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, thu lợi hàng chục tỷ

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (27 tuổi) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (31 tuổi, cùng ngụ phường Thới An, TP.HCM) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Hảo tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân với quy mô bài bản, đầu tư máy móc, thuê nhân công và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ rộng rãi.

Trần Thị Như Hảo và chồng là Nguyễn Trọng Anh tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, dù các sản phẩm không có tác dụng giảm cân như quảng cáo, hai bị can vẫn pha trộn chất cấm sibutramine vào nguyên liệu để tạo cảm giác chán ăn, từ đó đánh lừa người tiêu dùng. Đây là chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, đau tim và loạn nhịp tim.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng này sản xuất, đưa ra thị trường lượng thực phẩm chức năng chứa chất cấm trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Riêng trong tháng 2 và 3/2026, số hàng vi phạm được tiêu thụ có giá trị hơn 3,4 tỷ đồng.

Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát phê chuẩn và được Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt đến các bị can ngày 25/4.

Tang vật vụ án.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ cùng các địa phương đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và nhiều đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.200 gói bột thực phẩm chức năng nhãn hiệu EMO’s gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan; 639 kg nguyên liệu dạng bột; 8 máy móc phục vụ sản xuất; gần 33.000 bao bì, vỏ hộp nhựa in nhãn hiệu EMO’s cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và đường dây tiêu thụ số thực phẩm chức năng chứa chất cấm này.