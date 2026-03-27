Khởi tố gã đàn ông sát hại tài xế taxi, truy sát bố mẹ vợ

(VTC News) -

Liên quan vụ gã đàn ông sát hại tài xế taxi, bắn bố mẹ vợ ở Quảng Trị, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cướp tài sản”, “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”.

Nguyễn Ngọc Đạo tại trụ sở cơ quan công an

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê ô tô mang biển kiểm soát 43H-099.47 của anh B.T.S. (trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn gia đình. Sau khi chở Đạo về tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thì Đạo nói với anh B.T.S. là mượn xe chạy đi việc riêng.

Tuy nhiên, anh B.T.S. không đồng ý và xảy ra cãi vã, Đạo sử dụng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong và giấu xác tại khu vực vườn cây keo tràm thuộc thôn Liêm Hoá (xã Kim Phú). Sau đó, Đạo điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền.

Khẩu súng tự chế mà Nguyễn Ngọc Đạo sử dụng để gây án

Đến khoảng 22h05 cùng ngày, Nguyễn Ngọc Đạo tiếp tục dùng súng tự chế bắn bà Đinh Thị T. (mẹ vợ Đạo) chết tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn H. (bố vợ Đạo) bị thương nặng. Gây án xong, Đạo mang theo súng tiếp tục đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ tại xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục Đạo tự thú. Đến khoảng 4h sáng 27/3, Nguyễn Ngọc Đạo tự nguyện giao nộp súng và tự thú.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.