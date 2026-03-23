Khởi tố 4 kẻ giả chữ ký giám đốc, đóng dấu khống để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can gồm: Diêm Thị Linh (SN 1992, trú phường Võ Cường), Chu Quý Đông (SN 1995, trú phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (SN 1995) và Phan Thị Hà (SN 1993, cùng trú phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo điều tra, từ đầu tháng 1/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội tại dự án ở phường Nam Sơn không đúng đối tượng theo quy định của Bộ Xây dựng. Dự án do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.

Quá trình xác minh cho thấy, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Mỗi hồ sơ thành công, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

Dù biết rõ quy định, Linh vẫn lợi dụng nhu cầu của người không đủ điều kiện để hướng dẫn làm giả giấy tờ, thay thế các xác nhận hợp pháp hoặc trực tiếp “dựng” hồ sơ giả cho lao động tự do. Sau khi thu thập thông tin cá nhân khách hàng, Linh chuyển dữ liệu cho Phan Thị Hà để soạn thảo tài liệu giả.

Để hoàn tất hồ sơ, Hà móc nối với Phan Thị Ngọc Phượng và Chu Quý Đông- những người quản lý con dấu của các doanh nghiệp nhằm đóng dấu xác nhận. Không dừng lại ở đó, Hà còn lên mạng tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật, giả mạo chữ ký giám đốc để hợp thức hóa hồ sơ.

Các tài liệu giả sau đó được chuyển lại cho Linh đưa vào hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.