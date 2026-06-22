Khởi tố 3 người giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng qua tiền ảo

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ba bị can gồm Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội), cùng tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được.

Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Cơ quan điều tra xác định các nhóm lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được giới thiệu lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, các nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận giải.

Tiếp đó, chúng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi người bị hại không còn khả năng nộp tiền, những tên này chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận và cắt đứt liên lạc.

Số tiền chiếm đoạt được được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam trước khi sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD mỗi ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Khoảng giữa tháng 4/2026, Bàn Thị Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho nhóm người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý để hưởng lợi.

Đến ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Mặc dù nhận thức được nguồn tiền luân chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện theo yêu cầu của các nhóm này.

Từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã tham gia hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng cho các nhóm người Trung Quốc. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua USDT và chuyển tới các ví điện tử theo chỉ định của kẻ cầm đầu.

Qua hoạt động này, các bị can đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.